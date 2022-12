Incendio in una fabbrica tessile a Olgiate Olona, vigili del fuoco impegnati in forze

Incendio in una fabbrica tessile a Olgiate Olona, con evacuazione degli operai e diversi mezzi dei vigili del fuoco.

In via Don Carlo Gnocchi sono intervenuti tredici vigili del fuoco dai distaccamenti di Busto/Gallarate, Legnano e Inveruno, con un’autopompa, due autobotti e un autoscala, oltre a un’ambulanza del 118 per precauzione. Sul posto anche i carabinieri.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che ha coordinato le operazioni.

I soccorritori del 118 hanno visitato per precauzione sette persone, due donne e cinque uomini di età compresa tra 33 e 61 anni.



Le cause devono essere appurate, l’incendio ha toccato i reparti di produzione.