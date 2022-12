Incidente in A8 tra Gallarate e Busto. Tre feriti e forti rallentamenti

Incidente sull’Autolaghi verso le 17.30 di oggi, venerdì 7 dicembre, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallarate e Busto Arsizio, in direzione Milano. Lo scontro ha coinvolto tre auto con un bilancio di tre feriti soccorsi, tutti uomini, rispettivamente di 33, 41 e 55 anni.

Secondo le informazioni dei sanitari del 118, usciti in codice giallo, i tre feriti non sarebbero in pericolo di vita. Più pesante invece il bilancio della viabilità con code e forti rallentamenti al km 26 in direzione Milano.