Incidente a Varese, in via Piana di Luco: va fuori strada con l’auto e finisce contro un albero

Incidente stradale nel pomeriggio in via Piana di Luco, a Varese.

Poco prima delle 16, per cause in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e andando a sbattere contro una pianta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un’autogru. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e lo hanno recuperato. Sul posto anche la Polizia locale e un’ambulanza, ma fortunatamente per le due persone a bordo non c’è stato biusogno di intervento medico.