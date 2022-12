Incidente in via Garibaldi ad Albizzate, runner investito

Un giovane uomo è stato investito in via Garibaldi, ad Albizzate.

L‘incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 di oggi, venerdì 16 dicembre, sulla strada che attraversa tutta la zona residenziale “alta” del paese, più o meno all’altezza dell’incrocio con via Trento: il 44enne era un runner impegnato in una corsa di allenamento ed è stato investito dall’auto di una donna residente in un paese vicino.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Azzate: l’uomo è stato valutato in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in modo grave, si è potuto alzare quasi subito, “ammaccato” e con escoriazioni: è stato comunque portato in ospedale a Varese, per precauzione.

Per rilevare l’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale caserma, dipendente dalla compagnia di Gallarate.