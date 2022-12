Individuato e denunciato un camionista tedesco per la morte di Davide Rebellin

A due giorni dal tragico incidente in cui ha perso la vita Davide Rebellin, le autorità hanno individuato il possibile responsabile della morte dell’ex campione di ciclismo. Si tratta dell’uomo che era alla guida del camion che ha travolto il 51enne ex azzurro in una rotatoria di Montebello Vicentino, nei pressi del ristorante “La Padana” le cui telecamere hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire l’accaduto.

L’autotrasportatore è un tedesco di 62 anni che per il momento è stato “solo” denunciato in quanto in Germania non è previsto il reato di omicidio stradale per il quale è accusato; i Carabinieri sono comunque in costante contatto con le autorità locali per eventuali sviluppi della vicenda.

Nelle ore successive all’incidente mortale – Rebellin stava pedalando con una mountain bike completamente distrutta nell’impatto – gli inquirenti avevano passato al setaccio tutte le immagini disponibili dai diversi impianti di sorveglianza. Da quello del ristorante alle telecamere in dotazione ai caselli autostradali.

In questo modo sono stati individuati i camion transitati nella zona all’ora della tragedia, risalendo così a quello considerato colpevole. Va ricordato che dopo l’impatto – Rebellin è morto sul colpo – l’autista del pesante mezzo non è sceso a prestare soccorso né ad accertarsi dell’accaduto e questo rende ancora più pesante la sua posizione.