Si sloga una caviglia, interviene anche l’elicottero a Punta di mezzo del Campo dei Fiori per soccorrere una donna

Passeggiata al Campo dei Fiori finisce con un infortunio e con l’intervento dei mezzi di soccorso, elicottero, ambulanze e personale del soccorso alpino.

Ad essere soccorsi un uomo di 60 anni e una donna di 68, avventurati insieme ad altre persone verso la Punta di Mezzo. Chi era con loro ha chiamato i soccorsi poco prima delle 14 di martedì 27 dicembre: sono stati recuperati intorno alle 16 e portato in pronto soccorso.

La donna aveva riportato un trauma alla caviglia mentre stava percorrendo il sentiero. La donna è stata raggiunta dalla squadra, valutata dal punto di vista sanitario, imbarellata e poi trasportata con cinque calate fino alla strada, dove c’era l’ambulanza. Tra i soccorritori era presente anche un medico del Cnsas, operativo presso la Stazione di Varese.

In molti hanno assistito alle operazioni di salvataggio con elicottero in volo e uomini a piedi nel bosco per rintracciare la persona ferita in una zona impervia e difficile da raggiungere.