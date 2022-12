Inox Team Saronno Softball: 4 giocatrici convocate dalla nazionale Italiana

Un gruppo nutrito di giocatrici dell’Inox Team Saronno è stato inserito nella lista delle convocate da parte della Nazionale Italiana Seniores di Softball per il primo raduno del 2023 in programma dal 3 all’8 gennaio a Tampa, in Florida negli USA.

Si tratta del capitano terza base Giulia Longhi, dell’interno Alessandra Rotondo, dell’esterno Fabrizia Marrone e della pitcher Alice Nicolini.

Tutta la delegazione dell’Italia, guidata dal manager Federico Pizzolini, lavorerà presso la struttura dell’University of South Florida con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il percorso in vista della Coppa del Mondo che si disputerà nel 2023 (con la prima fase dal 22 al 26 luglio) e nel 2024 in Friuli Venezia Giulia.

Nella prima fase le Azzurre sono state inserite nel raggruppamento con Canada, Nuova Zelanda, Venezuela, Asia 1 ed una wild card, con queste ultime due nazionali di cui si conoscerà il nome soltanto in futuro.