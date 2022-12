International Fencing Challenge: i risultati della prima giornata dedicata alle gare di spada

Prima giornata di gare dedicata alla spada per l’International Fencing Challenge, ospitato sabato 3 e domenica 4 dicembre nella bellissima cornice del Centro Sportivo San Filippo di via Luigi Bazoli a Brescia. Quattro gare in programma e tante nazioni diverse in gara, con l’Italia che ha portato a casa tre successi, mentre il quarto è andato a Israele.

Prima gara di giornata a concludersi la Spada Femminile Giovanissime, con la vittoria di Diletta Freguglia (Pro Novara Scherma), il secondo posto di Sara Longoni (Brianzascherma), i terzi di Liya Gal (Maccabi Ma’Alot Israel) ed Eleonora Brignoli (Polisportiva Scherma Bergamo). Subito dopo è stato il turno della Spada Maschile Allievi, con il successo di Daniel Ferro (Riviera Scherma), il secondo posto di Arthur Stolz (Sen Neuchatel), i terzi di Mattia Mollero (Veronascherma) e Nataniel Cohen (Ashkelon Fencing Club Israele).

Nelle due gare del pomeriggio è arrivata la vittoria di Filippo Corna (Lugano Scherma) nella Spada Maschile Giovanissimi, col secondo posto di Edoardo Botter (Comini Padova) e i terzi di Krzysztof Sadowy (Warszawianska Poland) e Aurelien Gautier (CES Sierre). A chiudere il programma di giornata, la gara di Spada Femminile Allieve, vinta dall’israeliana Daria Kravets (Maccabi Ma’Alot Israel) davanti a Francesca Aina (Pro Novara Scherma), terze Michela Limonta (Propatria 1883 Milano), 3. Yarden Davidson (Maccabi Ma’Alot Israel). Ai vincitori e le vincitrici di giornata anche l’ingresso al Winter Fencing Camp offerto

dall’organizzazione.

Domani sarà il turno delle gare di fioretto, con Allievi e Giovanissime al mattino e Allieve e Giovanissimi al pomeriggio. Come nella giornata di sabato, i risultati saranno consultabili in diretta attraverso il sito 4fence.it e semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube International Fencing Challenge col commento di Gabriele Lippi e la regia di Corrado Terranova.