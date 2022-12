Interruzione totale per un mese della circolazione ferrovia tra Tenero e Locarno

Le Ferrovie svizzere comunicano che dalle 23 di venerdì 6 gennaio alle 4 di lunedì 13 febbraio 2023, il traffico ferroviario tra Tenero e Locarno sarà interrotto per i lavori di costruzione della nuova fermata ferroviaria di Minusio (nella foto). Tra Tenero e Locarno circolerà un trasporto sostitutivo via bus.

La nuova fermata di Minusio

Proseguono come da programma i lavori per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria regionale di Minusio. Come già anticipato in occasione della cerimonia di posa della prima pietra lo scorso 10 ottobre, per ridurre i tempi di realizzazione e per operare in sicurezza il progetto necessita che la linea ferroviaria in prossimità del cantiere sia sbarrata al traffico ferroviario.

Il programma lavori prevede infatti che a inizio 2023 vengano posati un binario provvisorio lato lago e due nuovi scambi e siano realizzati diversi altri lavori, come la sistemazione su via San Quirico dell’area in corrispondenza del passaggio a livello e del sottopasso Remorino. Una volta completati questi lavori sarà possibile realizzare il nuovo binario lato montagna, così come i nuovi marciapiedi e gli accessi della fermata Minusio. La messa in esercizio della nuova fermata è prevista per dicembre 2023.

Ultima fermata Tenero

Per tutte le linee che percorrono la tratta Cadenazzo – Locarno (IR26/46, TILO RE80 e S20) dalle 23 di venerdì 6 gennaio il capolinea sarà dunque Tenero, anziché Locarno. Tra le due stazioni circolerà un servizio di trasporto sostitutivo via bus, con tempi di percorrenza maggiori di circa 15 minuti.

A Locarno i bus arriveranno e partiranno dall’area del posteggio P+Rail, mentre a Tenero faranno capo alle fermate dei bus di linea antistanti la stazione.

Prima di mettersi in viaggio i viaggiatori sono invitati a consultare l’orario online. In alternativa contattare il numero 0800 007 102 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure 0041 512 257 844 (dall’estero).

Per i viaggiatori diversamente abili, che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni, è importante contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 512 257 844 (dall’estero). Sui bus non è sempre possibile il trasporto di biciclette.