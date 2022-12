Intesa dei governi su “Tempest”: anche Leonardo nel progetto dell’aereo da caccia di sesta generazione

«Annunciamo il Global Combat Air Programme (GCAP), un ambizioso progetto volto allo sviluppo di un aereo da caccia di nuova generazione entro il 2035». Con questa dichiarazione congiunta i governi di Italia, Giappone e Regno Unito, siglano l’intesa sul nuovo “Tempest”.

Si tratta di un nuovo aereo da combattimento la cui fase di avvio dello sviluppo avrò inizio nel 2024 e che vedrà tra i partner strategici anche il gruppo Leonardo (Nello specifico il gigante britannico della Difesa BAE Systems, Leonardo S.p.A per l’Italia e di Mitsubishi Heavy Industries per il Giappone).

Le ricadute nazionali sono però più estese: il Global Combat Air Programme coinvolgerà tutta la filiera italiana a partire dalle università e dai centri di ricerca fino alle pmi e le industrie leader nazionali coinvolte. Al programma parteciperanno anche le industrie leader dei domini di settore: Avio Aero, Elettronica, Mbda Italia e l’intera filiera nazionale.

«Siamo di fronte a uno dei programmi più sfidanti e avveniristici per l’industria dell’aerospazio e difesa che garantirà l’autonomia tecnologica dei Paesi coinvolti e fornirà alle forze armate prestazioni e capacità operative senza precedenti – ha spiegato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo -. Il Global Combat Air Programme agirà anche da volano di sviluppo per l’industria nazionale nei decenni a venire, a beneficio delle future generazioni. Grazie alla nostra forte presenza nel Regno Unito, Leonardo rappresenta nel programma due delle nazioni partner, ovvero l’Italia e il Regno Unito».

Le caratteristiche del Tempest

Tempest sarà l’aereo da combattimento di nuova generazione in servizio dal 2035 per sostituire il Typhoon. Sono ancora poche le caratteristiche tecniche rese note.Tra queste c’è però il dettaglio delle modalità operative del mezzo aereo che potranno prevedere l’assenza del pilota combinando piattaforme con equipaggio, senza equipaggio e facoltativamente con equipaggio, con elaborazione dei dati a bordo e fuori bordo e una serie di aiuti alle decisioni del pilota durante il volo con equipaggio.

Tra le nuove tecnologie anticipate c’è anche un nuovo concetto di cabina di pilotaggio senza un singolo quadrante o schermo fisico ma attraverso un casco con la realtà aumentata che proietterà display e controlli interattivi della cabina di pilotaggio direttamente davanti agli occhi del pilota.

Le prospettive di sviluppo economico annunciate

«Questo programma produrrà benefici economici e industriali ad ampio raggio, sostenendo l’occupazione in Italia, in Giappone e nel Regno Unito – spiegano i governi nella nota congiunta -. Attirerà investimenti in ricerca e sviluppo nella progettazione digitale e nei processi di produzione avanzati. Fornirà opportunità per la prossima generazione di tecnici ed ingegneri altamente qualificati. Lavorando insieme in uno spirito di equo partenariato, condividiamo costi e benefici di questo investimento nelle nostre risorse umane e nelle nostre tecnologie. Il programma sosterrà la capacità sovrana di tutti e tre i Paesi di progettare, fornire e aggiornare capacità aeronautiche di difesa all’avanguardia, con uno sguardo rivolto al futuro».

«Le nostre industrie − spiega Lucio Valerio Cioffi, direttore generale di Leonardo − grazie alle esperienze che matureranno nel programma, con autonomia tecnologica e libertà di modifica, potranno consolidare la propria leadership in ottica di collaborazione nel contesto europeo e in quello internazionale. Il programma genererà benefici tecnologici, economici e sociali a lungo termine per i tre Paesi e, allo stesso tempo, crescita sostenibile e competitività per le industrie, non solo del comparto ma di tutto l’ecosistema dell’innovazione».