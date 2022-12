Investimento a Leggiuno, ferito in modo grave un ragazzo di 19 anni

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 dicembre, a Leggiuno.

Poco prima delle 17,30 in via Trieste, strada periferica di Leggiuno, un ragazzo di 19 anni è stato investito da una vettura. Gravi le ferite riportate dal giovane, che è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto: i sanitari interve uti hanno riscontrato un trauma cranico e traumi al torace e al bacino.

Sul posto si sono concentrati diversi mezzi di soccorso e i Carabinieri di Luino per i rilievi dell’incidente. L’elisoccorso, che si era alzato in volo, non è riuscito ad atterrare per le condizioni meteorologiche e il giovane è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’Ospedale di Circolo di Varese.