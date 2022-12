Isabella Tovaglieri rilancia il portale per aziende, associazioni e cittadini sui bandi europei

È a disposizione di aziende, enti pubblici, associazioni e cittadini della provincia di Varese (e non solo) il portale dedicato ai bandi europei.

A realizzarlo, già nel luglio del 2021, è stata l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri che lo rilancia in questo periodo di difficoltà economica che sta attraversando tutta l’Europa: «Nonostante le difficoltà del momento si continua a guardare avanti mettendo in campo nuove idee e progetti. La proverbiale concretezza delle nostre terre non si ferma davanti alle difficoltà e per questo ho voluto creare uno strumento che possa essere utile a chiunque stia cercando un modo per finanziare i propri progetti».

Come membro della commissione industria ha creato uno strumento che potesse aiutare comuni, imprese, cittadini, associazioni, attraverso i fondi europei, a reperire le risorse economiche necessarie a finanziare i progetto di sviluppo. Il portale è raggiungibile dal sito www.isabellatvaglieri.it e permette di navigare tra quasi 10 mila bandi indiretti e diretti e di essere aggiornati dei bandi di interesse in base ai criteri inseriti in fase di registrazione.

«Per le imprese a gennaio partiranno i bandi per l’internazionalizzazione e l’innovazione che prevedono erogazioni a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Già attivi i bandi a fondo perduto fino ad un milione di euro per gli investimenti sostenibili. Oggi saper utilizzare bene i fondi europei è fondamentale. Non sono soldi regalati anche perchè l’Italia è il terzo contributore netto dell’Unione e versa più di quanto riceve» – conclude Isabella Tovaglieri.