John Paul II Choir festeggia i 10 anni con un concerto al Teatro di Jerago con Orago

Al Teatro auditorium di Jerago con Orago sabato 17 dicembre alle ore 21 si terrà il concerto del decennale del coro John Paul II Choir. L’ensemble, diretto da Samuele Cane, eseguirà una selezione di brani tratti da Frozen e carole natalizie. E ancora: un’immancabile Disney medley, canzoni dei Queen e brani tratti da celebri colonne sonore. Un programma vario e decisamente accattivante per un concerto prenatalizio.

UNA STORIA LUNGA DIECI ANNI

Il JPC – “John Paul II Choir”, nasce il 17 dicembre 2012 come coro giovanile nella Parrocchia Sant’Alessandro di Albizzate in provincia di Varese. I 18 coristi di allora, animati dalla passione per il canto, la musica e lo stare insieme, iniziano a cimentarsi in un repertorio più ampio che spazia dal gospel al sacro, dal pop al rock, dallo spiritual al classico. Il 23 Dicembre 2012, durante un concerto benefico, fa il suo debutto come JPC – John Paul II Choir. Ad oggi il Jpc riunisce tra coristi, tecnici e staff circa 70 persone, nel tempo, parallelamente allo sviluppo di un impianto audio luci di proprietà, si è aggiunta una band di cinque elementi, grazie alla quale oltre a concerti in teatri, chiese e piazze, vanta un secondo posto al concorso di canto corale al teatro Pime di Milano.