La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate premia undici realtà: “Date valore al nostro territorio»

C’è chi promuove l’integrazione attraverso lo sport con squadre che possono vantare giocatori di 15 nazionalità diverse, chi opera al fianco delle persone con disabilità occupandosi anche del loro futuro, chi fa prevenzione, ma anche chi accompagna gli anziani a fare le visite e chi educa giovani e giovanissimi. Chi sta al fianco degli ultimi, chi promuove l’educazione musicale e chi anima i momenti istituzionali del paese. Sono loro i soggetti che «danno valore al territorio» e che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto “premiare”, sostenendone l’attività con uno speciale contributo economico. L’occasione è arrivata, sabato 17 dicembre nell’auditorium Don Besana della Bcc, durante il tradizionale concerto di Natale del corpo musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo diretto dal maestro Fulvio Clementi. «È questo il nostro momento più importante nel quale ribadire non solamente la vicinanza al territorio, ma una vicinanza di qualità, attraverso un riconoscimento concreto che è condivisione di valori, progetti e finalità», ha affermato il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, intervenuto all’appuntamento natalizio assieme al consigliere della banca Danila Battaglia e alla direttrice della filiale di Busto Garolfo Daniela Cazzaniga.

La Bcc ha consegnato complessivamente quasi 40mila euro a undici realtà no profit di Busto Garolfo affinché possano proseguire nelle loro importanti attività in campo sociale, educativo, culturale e sportivo.

Galleria fotografica Le realtà premiate dalla Bcc 4 di 10

«Sono momenti come questo che ci permettono di ribadire con forza il nostro essere banca di comunità», ha ricordato Scazzosi. «E la comunità è il nostro punto di riferimento. È un aspetto fondante e distintivo dell’intero movimento del Credito Cooperativo che si basa sulla relazione, sulla vicinanza e sulla fiducia». Ha aggiunto la sindaca di Busto Garolfo Susanna Biondi: «Gli ultimi anni sono stati particolarmente complessi. Ma è stato davanti alle difficoltà che le nostre associazioni hanno dimostrato quanto la solidarietà passi attraverso dei gesti concreti; gesti che fanno di Busto Garolfo una comunità».

Le 11 realtà di Busto Garolfo che sono state premiate con lo speciale contributo sono: gruppo volontario di Protezione Civile che oltre ad un’attività costante di monitoraggio sul territorio, fa anche un’azione di educazione e prevenzione nelle scuole cittadine; associazione Hakuna Matata che ha come finalità la promozione umana nell’ambito dell’educazione ai minori; associazione GPU – Genitori per la Promozione Umana, gruppo che opera al fianco dei ragazzi con disabilità e promuove la residenza familiare per disabili Oasi Domus; corale parrocchiale Santa Cecilia che anima momenti religiosi e civili; CSG – Centro Sportivo Giovanile – promotore dell’attività sportiva in ambito oratoriano; corpo musicale Santa Cecilia che mette al centro della propria attività l’educazione musicale ed è stato protagonista anche del concerto di Natale; associazione sportiva La Rete che promuove l’integrazione attraverso lo sport; sezione di Busto Garolfo della Croce Azzurra Ticinia che aiuta le persone con disabilità e gli anziani nei trasferimenti verso i centri di cura; Caritas parrocchiale che instancabilmente assiste un sempre crescente numero di famiglie bisognose; oratorio Sacro Cuore e comunità parrocchiale di Busto Garolfo che continuano instancabilmente la loro azione sociale, educativa e di promozione umana.

(foto sopra: il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi insieme con il parroco don Ambrogio Colombo e don Giovanni Patella responsabile dell’oratorio).