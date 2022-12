La Bce alza i tassi di mezzo punto. Costo del denaro mai così alto dal 2008

La Bce (Banca centrale europea) alza i tassi di mezzo punto e l’equilibrio con l’Europa che aveva caratterizzato il debutto del governo Meloni inizia a vacillare. Dopo la decisione della Bce, il costo del denaro nell’area euro è salito al 2,50%, livello mai così alto dalla fine del 2008.

La decisione ha determinato un crollo delle borse europee e innescato reazioni non proprio allineate nella politica del governo italiano, a partire da quella del ministro Guido Crosetto che in un tweet ha commentato:

In USA l’inflazione è da surriscaldamento domanda.

In Europa è per buona parte “importata’ per prezzi dell’energia.

Non ha senso alzare i tassi.

Poi aumentano requisiti di capitale delle banche (che quindi contrarranno credito) e lanciano il tightening sui titoli di stato? Folli! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto)

Il Consiglio direttivo della Bce sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle prospettive di inflazione, prevede ulteriori incrementi. In particolare, ritiene che i tassi di interesse debbano ancora aumentare in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine. Secondo la Bce, mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l’inflazione frenando la domanda e inoltre metterà al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione. Anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. (Fonte Bce)