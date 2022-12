“La bella stagione”, al Miv il film tratto dal libro di Roberto Mancini e Gianluca Vialli

Lunedì 12 dicembre, alle 20.30, arriva al Miv di Varese “La bella stagione”, film tratto dal libro di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, storia di uno scudetto e di un’amicizia.

Prima della proiezione, intervistati da Vito Romaniello, direttore di Giocabet TV, e da Diego Pisati, giornalista della Prealpina, parleranno Cristina Diodovich, presidente di Varese Blucerchiata, Luciano Zecchini, ex difensore della Sampdoria e della Nazionale, e Luca Pellegrini, varesino, capitano di quei blucerchiati che vinsero il campionato 1990-91.

Il film del regista Marco Ponti racconta l’avventura della squadra del presidente Paolo Mantovani, allenata da Vujadin Boškov, che allineava autentici campioni oltre ai succitati Mancini, Vialli, Pellegrini come Toninho Cerezo, Gianluca Pagliuca, Pietro Vierchowod, Giuseppe Dossena, Attilio Lombardo, Srečko Katanec, Oleksij Mychajlyčenko e altri fortissimi giocatori, narrando gli aneddoti e i retroscena di quella stagione straordinaria che si concluse con la vittoria del campionato, come il patto tra i senatori dello spogliatoio in un’osteria genovese con l’impegno di non lasciare la squadra prima di vincere il primo scudetto doriano della storia.

Un film da gustare per tutti gli amanti della grandi imprese sportive, tifosi doriani e non.