La Biblioteca civica di Varese amplia la propria offerta con la banca dati storica del Corriere della Sera

Da oggi sul MLOL, la piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane, è disponibile e consultabile gratuitamente per gli utenti della Biblioteca civica di Varese anche la banca dati storica del Corriere della sera. Si tratta di una risorsa di immenso valore per studiosi e ricercatori che potranno sfogliare 2,5 milioni di pagine, ovvero la copia digitale dell’intera collezione di tutte le edizioni del quotidiano, dal primo numero del 5 marzo 1876 fino al numero odierno, comprese le edizioni locali Il Corriere del Pomeriggio e Il Corriere dell’Informazione.

Per accedere al nuovo servizio gratuito offerto dalla Biblioteca civica di Varese clicca qui: https://varese.medialibrary.it

Per coloro che non sono ancora iscritti e desiderano accedere al servizio, è possibile inviare una mail a biblioteca@comune.varese.it indicando cognome, nome, data di nascita, residenza e codice fiscale. Verranno rilasciate username e password per accedere al portale.

Con questo nuovo servizio si arricchisce così l’Edicola digitale, una sezione apposita del portale MLOL – Media Library Online, dedicata alla lettura e alla consultazione di quotidiani e riviste, fruibili dagli iscritti sui propri dispositivi digitali (PC, smartphone, tablet). L’offerta dell’Edicola digitale (circa 7.305 testate) spazia dai principali quotidiani nazionali ed esteri, fino a riviste specializzate su arte, storia, scienza, medicina, tecnologia, stili di vita, cucina e tanto altro ancora.

Per gli utenti che invece apprezzano una lettura più tradizionale e amano sfogliare riviste e giornali cartacei, la Biblioteca civica di via Sacco n. 9 a Varese ha uno spazio dedicato all’emeroteca, dove sono sempre esposte numerose testate in consultazione: quotidiani, riviste di divulgazione e periodici di settore specializzati.

Orari Biblioteca civica di via Sacco: da martedì a sabato, 9.30 – 12.45 / 14.00 – 17.45. Chiusure: 31 dicembre 2022 e 7 gennaio 2023.