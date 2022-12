La bimba ha fretta di nascere, il papà interrompe il match e corre in ospedale

Metti una partita di volley, l’attesa per una figlia che sta per arrivare, la compagna in tribuna con le contrazioni, il match interrotto e la corsa in ospedale.

La storia raccontata da VolleyNews da Eugenio Peralta, nostre ex collega espertissimo di volley a tutto tondo, è di quelle da ricordare. I protagonisti sono Gianluca Piccinini, 32enne centrale e capitano della Rossella Caronno di Serie B, la sua compagna Viola e la piccola Bianca, arrivata domenica 11 dicembre.

A Besana Brianza si stava disputando l’incontro tra la squadra di Caronno Pertusella e la Besanese: alla fine del secondo set compagni, avversari e spettatori increduli hanno visto fuggire dal palazzetto il numero 10 della Rossella Caronno, direzione ospedale.

Ecco cosa ha raccontato Piccinini a VolleyNews:

“Sabato mattina Viola ha iniziato a sentire delle contrazioni un po’ più forti e così le ho subito proposto di non andare alla partita. Lei, però, mi ha risposto che le sarebbe dispiaciuto farmi rimanere a casa per un falso allarme; quindi siamo partiti e si è seduta in tribuna, come tutte le settimane. Naturalmente le compagne degli altri giocatori erano avvisate della situazione e sapevano che avrebbero dovuto chiamarmi in caso di necessità“.

“Ogni tanto lanciavo uno sguardo alla tribuna e quando ho visto che tutti mi facevano segno di andare, compresa la moglie del presidente, non ho aspettato un attimo: sono partito senza nemmeno fare la doccia verso l’ospedale!“.

La partita è finita con un 3-1 per i caronnesi. I compagni di squadra del 32enne neo papà hanno voluto tributargli un simpatico omaggio, posando in palestra con i palloni da pallavolo sotto le maglie con tanto di parto simulato.