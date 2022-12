La cantante lirica Sherrita Duran alla festa degli auguri delle associazioni di Gavirate

Venerdì 2 dicembre in auditorium tutte le associazioni di volontariato gaviratesi sono invitate per la festa degli auguri con l’artista californiana

È una cantante lirica con una forte anima soul. Il concerto degli auguri per tutte le associazioni di volontariato attive a Gavirate vedrà protagonista una cantante d’eccezione. Sul palco, infatti, è attesa Sherrita Duran, californiana di nascita ma italiana d’adozione.

La serata è in programma venerdì 2 dicembre all’auditorium dove l’amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco e al Progetto Rughe vuole incontrare e ringraziare chi, per tutto l’anno, ha lavorato per il bene della collettività e del territorio. Organizzatore dell’appuntamento è Progetto Rughe che si è impegnato per allestire un evento di elevato respiro.

Sherrita Duran nasce come cantante di chiesa e si avvicina al gospel e al soul. Durante gli anni del liceo, sostiene il provino per entrare nella scuola di spettacolo. Ed è qui che il suo sogno diventa realtà: il suo maestro fa sbocciare quelle sue note da soprano determinando il suo futuro.

In Italia, Sherrita ha numerose collaborazioni con artisti del calibro di Karin Ricciarelli, Riccardo Fogli, Andrea Mingardi. Accompagna Adriano Celentano nella sua performance a Festival di Sanremo e anche Irama qualche anno dopo. È poi tra le vocalist di Gianni Morandi nel suo tour.

Ma Sherrita è anche una cantautrice: il suo ultimo album “Remnant song” risale a un anno fa, scritto soprattutto durante il lock down: « Per me la musica è preghiera – spiega Sherrita Duran – sin da piccola, da quando avevo 5 anni e cantavo in chiesa, sapevo che sarei stata una cantante. Credo che la voce sia un mezzo soprattutto per rendere grazie a Dio. Sono molto religiosa e sono convinta che la mia voce sia un dono divino».

Un dono che lei, però, ha imparato a usare, con serietà e costanza, per arrivare a estenderla fino a raggiungere le note più elevate: « La musica black è l’altra parte del mio repertorio. Uno stile che mi appartiene perché mi permette di esprimere i miei sentimenti di profonda gratitudine a Gesù. Il canto credo che sia l’espressione dell’orgoglio divino, un modo per glorificare la sua grandezza».

La serata, dunque, sarà anche l’occasione per incontrarsi e scambiarsi gli auguri, oltre a effettuare la foto di gruppo di rito in nome di Gavirate.