La Caronnese sfida la capolista, Varesina a Desenzano

Penultima del girone di andata per il Girone B di Serie D, con Caronnese e Varesina impegnate in anticipo per preparare l’ultima del 2022 di mercoledì 21 dicembre. Sabato 17 (ore 14.30) ci saranno sfida toste per le due formazioni rossoblù: le fenici saranno impegnate a Desenzano, a Caronno Pertusella arriverà invece la capolista Lumezzane.

DESENZANO – VARESINA

La Varesina vuole chiudere al meglio il 2022 e dopo una vittoria nelle ultime 7 di campionato, spera di fare bottino pieno a Desenzano. La squadra di mister Marco Spilli si troverà una formazione ambiziosa, arricchita ulteriormente nel mercato invernale, ma che in questo campionato non è ancora riuscita a trovare la forma migliore e deve uscire dalla zona calda della classifica. Sarà quindi una sfida tra formazioni attrezzate ma che arrivano da un momento così così, con però in palio punti importanti.

CARONNESE – LUMEZZANE

Quasi una missione impossibile per la Caronnese, ma il calcio insegna che ogni gara va giocata e che le sorprese sono dietro l’angolo. Al “Comunale” di Caronno Pertusella il Lumezzane capolista e campione d’inverno è pronto a prendersi altri tre punti nel suo straordinario cammino, ma la squadra di mister Simone Moretti metterà in campo tutto l’orgoglio per fermare l’avanzata della corazzata bresciana.