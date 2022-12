La cena di Natale di Area Giovani a Castellenza è con Marco Parolo e Greta Di Luzio

Martedì 20 dicembre AreaGiovani propone un’apericena in vista del Natale e della conclusione dell’anno. Sarà l’occasione per uno scambio degli auguri e per trascorrere una piacevole serata insieme, in compagnia di illustri ospiti legati al mondo dello sport

Martedì 20 dicembre, dalle ore 19.45, presso la Sala Rotonda di Castellanza, in piazza Castegnate 2 bis, l’Associazione propone un’apericena in vista del Natale e della conclusione dell’anno. Sarà l’occasione per uno scambio degli auguri e per trascorrere una piacevole serata insieme, in compagnia di illustri ospiti legati al mondo dello sport.

Nel rispetto della mission abbiamo deciso di affrontare, all’interno di una serata di festa, il tema dello sport non solo come attività volta al benessere fisico ma come esperienza di crescita personale e di gruppo, con una fondamentale valenza sociale. Questa scelta rispecchia la volontà dell’Associazione di trattare e approfondire tematiche di valore anche durante un’occasione conviviale.

Dopo aver ospitato, negli anni passati, Simone Barlaam, vincitore di quattro medaglie alle paraolimpiadi di Tokyo 2020, Daniele Cassioli, pluri-campione del mondo di sci nautico, e Gianluca Genoni, primatista del mondo di apnea, quest’anno Area Giovani ha l’onore di ospitare Marco Parolo, ex calciatore di Serie A e della Nazionale Italiana, attualmente opinionista di Dazn, Greta Di Luzio, giovane attaccante del F.C. Como Women, che milita nella massima serie, e Claudio Arrigoni, giornalista de ”La Gazzetta dello Sport”.

Durante la serata ci sarà l’occasione di approfondire somiglianze e differenze del mondo del calcio professionistico e nello sport in generale, vissute dal punto di vista maschile e da quello femminile, grazie alla presenza di due esponenti di primo piano di questi due mondi.

La festa sarà arricchita dalla tradizionale tombola di Natale, con numerosi premi in palio. L’apericena comprende un buffet di antipasti, due primi caldi, open bar e infine un brindisi con pandoro e panettone per tutti a 18 euro.

Per chi volesse partecipare è possibile contattare direttamente gli organizzatori inviando una mail al seguente indirizzo: areagiovanicastellanza@gmail.com oppure attraverso i canali social dell’Associazione.