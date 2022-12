La coordinatrice di Forza Italia Saronno: “Preoccupata per la situazione dell’Istituzione Zerbi”

Mariassunta Miglino, Coordinatrice di Forza Italia Saronno, esprime la sua preoccupazione per situazione dell’Istituzione Comunale “Mons. Piero Zerbi”, dipartimento gestore degli asili nido e scuole dell’infanzia comunali, dopo le dimissioni della sua presidente.

È notizia di qualche giorno fa la chiusura dell’asilo nido Gianetti perché allagato e dei problemi legati al freddo per l’asilo nido Candia su cui l’attenzione rimane alta anche alla luce dei prossimi lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Candia stesso che dovrebbero iniziare nell’estate 2023 e protrarsi per dodici mesi. Il prossimo anno scolastico, quindi, ci sarà la necessità di trasferire i bambini in altro luogo che l’amministrazione ha individuato in alcuni spazi della scuola San Giovanni Bosco che però potranno ospitare solo 30 bambini, essendo ancora in fase decisionale la precisa allocazione dei rimanenti.

In questa situazione difficile e per motivi non meglio identificati ma legati ai complicati rapporti con questa amministrazione, la Presidente Lisalberta Castaldi settimana scorsa ha dato le dimissioni. Dimissioni che, nonostante siano state non accolte dal Sindaco, sembrerebbero confermate visto che a oggi non c’è notizia di un suo rientro in carica. Nessuna dichiarazione ufficiale è seguita alle dimissioni, tutto tace. Ancora una volta la città non sa cosa succede al Palazzo Comunale e nessuna motivazione o rassicurazione trapela.

Questa amministrazione che naviga a stento e a vista in mari agitati e tra continue tempeste, imbarca acqua a causa di paratie non più stagne.

Come membro del Comitato di Partecipazione dell’Istituzione Zerbi esprimo forte preoccupazione per questa situazione anche in riferimento ai problemi tecnici delle strutture stesse tenendo conto dei disagi attuali che colpiscono moltissime famiglie e dei disagi futuri e mi auguro che al più presto venga nominato un nuovo presidente all’Istituzione Zerbi. Ringrazio ed esprimo la mia stima alla dott Lisalberta Castaldi per il lavoro svolto.