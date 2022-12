La corsa dei babbi Natale, l’albero del riuso e il mercatino: a Tradate l’8 dicembre si fa festa

(immagine di repertorio) – Tante le iniziative a Tradate e nella frazione di Abbiate Guazzone nella giornata di giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata.

Si inizia alle 9,30 in via Vittorio Veneto, ad Abbiate Guazzone con il mercatino di Natale, che proseguirà per tutta la giornata.

Alla stessa ora a Tradate prende il via la “Babbo Natale Running“, corsa non competitiva (in tenuta rigorosamente natalizia) che percorrerà le vie del centro cittadino.

Alle 17 si torna ad Abbiate, dove alle 17 ci sarà l’inaugurazione dell’albero del riuso, realizzato dal Gruppo Giovani Abbiatesi, momento che sarà allietato dalle melodie natalizie del Corpo musicale Santa Cecilia.

Alle 16, sempre ad Abbiate, al Cinema Nuovo, tombolata per tutti i bambini organizzata dal Club 33.

Doppio appuntamento in serata: alle 20, 30 al Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone ci sarà la tombolata per tutti, sempre a cura del Club 33, mentre al Cinema Grassi di Tradate ci sarà la proiezione del film “La stranezza” a cura di Quinto Elemento.