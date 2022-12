La corsa in ospedale non basta: la piccola Camilla nasce in auto. Paura e sollievo per una famiglia di Somma Lombardo

La piccola Camilla aveva deciso che era il momento giusto e pazienza se mamma e papà erano ancora in strada: alle 16.52 di oggi, martedì 6 dicembre, nei pressi del Ponte di Vedano a Lozza, è venuta al mondo.

Un parto che ora si può raccontare con un sorriso perché tutti stanno bene ma per questa famiglia di Somma Lombardo è stata una giornata piuttosto movimentata.

Mamma e papà avevano raggiunto in mattinata l’ospedale Del Ponte a Varese ma il ritmo delle contrazioni aveva fatto pensare che non fosse ancora il momento. Ritornati a casa, però, il quadro è cambiato e i due genitori si sono di nuovo precipitati in auto per raggiungere l’ospedale.

Alle 16.44 le acque si sono rotte nei pressi del ponte di Vedano, papà Emanuele ha parcheggiato e chiamato l’ambulanza ma la piccola è stata più veloce: alle 16.52, grazie al sangue freddo di mamma Daiana e del papà, sorpresi, increduli ed emozionati, Camilla è venuta al mondo.