La ferrovia Malpensa-Gallarate, i numeri dell’Aids e l’autovelox di Viale Europa nel podcast del 1 dicembre

Le notizie di giovedì 1 dicembre:

Si è svolta al terminal 2 la cerimonia di inaugurazione dei lavori, con il viceministro Rixi, Regione, Comune di Milano, Unione Europea, Sea e Fnm. Il cantiere durerà fino al 2024. Sono 4,6 km di tracciato che chiuderanno una sorta di “anello del ferro” intorno all’aeroporto consentendo più servizi e un collegamento più diretto da Milano Centrale fino all’aeroporto intercontinentale. Alla cerimonia sono intervenuti i vertici di Sea ed Fnm, principali promotori dell’intervento, oltre ai vertici politici, con Attilio Fontana per regione Lombardia, Edoardo Rixi viceministro alle infrastrutture, l’assessore di Milano Marco Granelli in rappresentanza del sindaco Sala.

Uomo, di età compresa tra i 30 e i 45 anni, contagiato attraverso rapporti sessuali non protetti. È la fotografia dei pazienti a cui è stato diagnosticato quest’anno un’infezione da HIV nel territorio di Ats Insubria. In tutto sono 46 di cui 22 residenti nel Varesotto. L’incidenza è pari a 3,16 nuovi casi per 100.000 residenti. La giornata internazionale contro l’Aids richiama tutti noi a mantenere alta l’attenzione sull’infezione da HIV e, più in generale, sulle infezioni sessualmente trasmesse – IST -, quali ad esempio sifilide, gonorrea e vaiolo delle scimmie, commenta Ats Insubria. A livello nazionale nel 35% delle nuove diagnosi di sieropositività all’HIV il successo delle terapie è fortemente compromesso dal ritardo con cui le persone decidono di sottoporsi al test. Per avere informazioni scientificamente corrette e aggiornate su Hiv,Aids e malattie trasmesse per via sessuale, si può telefonare al Telefono verde 800 861061

Emilio Carera racconta così il suo lavoro, tanta fatica ma anche tanta passione. Il suo panificio si trova a Ispra, in Via Milite Ignote, ed è attivo da 96 anni. È stato aperto da nonno Gino, poi il mestiere è stato portato avanti dalle generazioni successive e oggi, il negozio che gestisce insieme alla moglie Beatrice è un punto di riferimento per tutto il paese. Qua vende il pane, ma fa anche i dolci e per Natale si sta già preparando a fare il panettone. Un lavoro che negli anni è cambiato tanto, oggi sempre più difficile da portare avanti.

È entrato in funzione l’autovelox di viale Europa a Varese. L’occhio elettronico fotograferà chi supererà il limite di 70 km all’ora, sanzionando i trasgressori. Il sistema è pensato per aumentare la sicurezza di una strada molto trafficata dove negli ultimi 6 anni sono state rilevate quasi 700 infrazioni, 72 incidenti di cui 29 con feriti. Di questi, 23 feriti a causa dell’incidente hanno avuto una prognosi di guarigione di venti giorni, 5 feriti hanno avuto una prognosi fino a quaranta giorni. Negli ultimi giorni inoltre la nuova telecamera ha già registrato senza sanzionare la situazione su viale Europa. Da sabato 26 novembre a ieri, martedì 29 novembre, sono stati ben 1236 i veicoli che hanno superato i limiti procedendo in direzione del centro, mentre sono oltre 2000 le auto che andavano troppo veloce in direzione della rotonda di via Gasparotto.

Caduto dalla bici per una corda lasciata fra due piante sulla ciclabile attorno al lago, al lido di Gavirate: il fatto avvenuto nel maggio 2021 destò grande scalpore per via delle gravi ferite causate da quell’incidente a un ragazzino, su cui vennero attivate le indagini e per il quale oggi è cominciato il processo. Alla sbarra uno dei due giovani alle prese con un esercizio di equilibrismo che si serve, per la riuscita, di una corda da “slackline” fatta per camminare sospesi, corda probabilmente dimenticata all’altezza di circa un metro e 70 e contro la quale il giovane, allora 17enne andò a scontrarsi, per poi cadere e sbattere violentemente il capo a terra: mesi di ospedale e ancora oggi difficoltà a camminare. Il processo con rito abbreviato continuerà il 27 aprile prossimo.

