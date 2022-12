La festa del diploma si ripete da 45 anni per la 5° dell’Itis Meccanica di Varese del ’77

La prima festa, quella per il diploma, è stata organizzata nel 1977, l’anno dell’ultimo anno del percorso scolastico superiore. Da allora, la 5° meccanica dell’Itis di Varese si ritrova da 45 anni per festeggiare la ricorrenza.

«Finita la scuola – commentano – ognuno ha preso la sua strada nella vita. Strade che a volte avevano poco poche fare col diploma ottenuto. Qualcuno è diventato imprenditore, altri operai, tecnici, professori, assicuratori, vigili del fuoco e infermieri. Ma questo non ci ha impedito di cementare nel corso degli anni l’amicizia e viverla naturalmente con incontri sporadici ma soprattutto durante la cena, ripetuta con cadenza annuale. In questa occasione si ricordano i begli anni della scuola con numerosi ed esilaranti aneddoti che si raccontano tornando indietro nel tempo».

Quest’anno la cena si è svolta il 2 dicembre ed è stata anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste.

«La classe – dicono in chiusura – vuole ricordare in questa occasione con particolare appetto anche gli amici che non ci sono più: Mario e Alberto».