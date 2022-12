La Futura batte il Club Italia e chiude l’andata al terzo posto

Con il netto 3-0 rifilato alle azzurrine del Club Italia, la Futura Volley Giovani conclude un buon girone di andata fatto di otto vittorie e tre sconfitte, un record che vale il terzo posto in classifica (con 22 punti) alle spalle di Brescia (28) e Trento (24).

Bella reazione per Busto dopo l’inatteso stop della scorsa settimana contro Albese: al PalaBorsani – dove ha sempre vinto – la squadra di Amadio prende le misure alle ospiti in un primo set equilibrato (25-22) e poi spiega le ali lasciando poco spazio alle avversarie. Il secondo parziale termina addirittura a 13, nel terzo il Club Italia fa poco meglio e così la Futura archivia la pratica sul 25-16 nel minor tempo possibile.

Prova corale per le Cocche, prive di Zanette (infortunata e a referto per onor di firma): l’accoppiata Member-Meneh – Badalamenti fattura 38 punti complessivi ma è ben supportata dalle compagne, comprese le giovani Pandolfi e Milani. Busto fa meglio del Club sia in ricezione sia in attacco confermando anche – statistiche alla mano – il netto divario tra le due formazioni.

«Dobbiamo ancora valutare quanto conti effettivamente il fattore campo in casa viste le squadre con cui abbiamo perso in trasferta – è il commento di coach Amadio – Notizia negativa quella dell’infortunio di Zanette, ma succede e dobbiamo recuperarla quanto prima. Badalamenti ha fatto un’ottima prestazione e ha confermato tutta la sua grinta, voglia e costanza che mette in campo in allenamento. Il Club Italia oggi ci ha dato una mano oggi, ma ha ottime giocatrici che l’anno prossimo o il successivo vedremo senza dubbio in altri campi. Riguardando al girone di andata resta un po’ di rammarico per la sfida con Sassuolo o qualche altro momento buio in altre gare, però dobbiamo guardare a lungo termine e nel complesso vedo un gruppo di ragazze ottime che hanno fatto squadra dentro e fuori dal campo. Ora vorrei un po’ di consapevolezza e di leggerezza in più nell’affrontare le avversarie».

Futura Volley Giovani – Club Italia 3-0

(25-22; 25-13; 25-16) FVG Busto A.: Milani 1, Badalamenti 13, Balboni, Mistretta (L), Morandi (L), Tonello 8, Arciprete 4, Botezat 7, Pandolfi, Member-Meneh 23. Ne: Venco, Fiorio, Zanette. All. Amadio.

Club Italia: Acciarri 6, Modesti, Adriano 11, Amoruso 2, Batte 1, Micheletti, Viscioni 5, Ribechi (L), Passaro, Gambini (L), Esposito 1, Giuliani 4, Monaco 1, Bellia. Ne: Despaigne, Peroni, Bellia. All.: Fanni.

SERIE A2 – GIRONE A

CLASSIFICA (dopo il girone di andata): Brescia 28; Trento 24; BUSTO A. 22; Sassuolo 20; Mondovì 19; Olbia 16; Cremona 14; Albese 13; Offanengo, Lecco, Montale 12; Club Italia 6.