La magia del Natale a casa Picco Bellazzi, 150 mile lucine illuminano il centro di Busto Arsizio

Si accende per il secondo anno la magia delle lucine di Natale in casa Picco Bellazzi a Busto Arsizio. Una delle più belle dimore cittadine, di proprietà del noto avvocato e politico bustocco Walter Picco Bellazzi, è illuminata da oltre 150 mila lampadine a led (per 6 km di filari) posizionate dal genero Andrea Libutti, insieme alla moglie Valentina Picco Bellazzi.

Galleria fotografica La casa del Natale di Busto Arsizio, 150 mila lucine la illuminano 4 di 9

Quest’anno si è tenuta una vera e propria cerimonia di accensione delle lucine che si è svolta alle 17 di ieri, giovedì 8 dicembre, davanti ad una folla di persone che hanno voluto presenziare all’evento, bloccando per qualche minuto il traffico nella via.

Valentina Picco Bellazzi e Andrea Libutti

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, dunque, Valentina e Andrea hanno voluto nuovamente donare alla città lo spettacolo delle illuminazioni a tema natalizio. Ogni sera la bella villa di famiglia in via Bramante brillerà per regalare a grandi e piccini un po’ di magia del Natale.