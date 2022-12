La magia del Natale invade le strade di Besozzo con gli artisti di strada

La magia del Natale invade le strade di Besozzo sabato 17 dicembre. In programma lo spettacolo On The Road con tanti artisti che animeranno le vie del paese.

Acrobati, trampolieri luminosi, equilibristi, personaggi natalizi, truccabimbi e tanto altro per la gioia di grandi e piccini. A partire dalle 14.30 in piazza Primo Maggio.