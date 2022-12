La magia dell’attesa nel racconto del Natale dei nostri lettori

Presepi curati in ogni dettaglio, alberi di Natale originali, giochi, tavole imbandite. Nel video che pubblichiamo oggi sono raccolti molti dei contributi che abbiamo ricevuto in questi giorni dai lettori. Foto, video, disegni, testi e pensieri con i quali ci avete raccontato che cosa rappresenta per voi l’attesa di questa festa così particolare e amata. Ci avete risposto da ogni angolo della provincia ma anche dal Canton Ticino, dal Comasco e dal Verbano Cusio Ossola.

L’iniziativa è stata realizzata da VareseNews e dai giornali del gruppo V2Media in collaborazione con TIGROS.

Questo articolo racchiude inoltre tutti i racconti, i testi, le foto, i disegni e i video che abbiamo ricevuto e che compongono il bel racconto del vostro Natale.