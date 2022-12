La magia delle lucine di Natale 2022: dove ammirarle tra Varese e provincia

Giochi di luce proiettati sui palazzi simbolo della città o lungo i percorsi pedonali e migliaia di lucine che disegnano interi scenari o nuovi architetture tra case e giardini: sono magie che contribuiscono a rendere speciale il clima natalizio. Ve ne suggeriamo alcune da ammirare durante le Feste.

LUCINE DI NATALE DA NON PERDERE

VARESE – Luminarie e giochi di luce trasformano il parco di Palazzo Estense nel Giardino d’incanto, un tripudio di colori spettacolari con videoproiezioni a tema, ideate e realizzate da Monica Maimone dello Studio Festi, che con Valerio Festi ha ideato tutto l’evento, ricco di iniziative anche nel weekend di Natale – Scopri il giardino d’incanto

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio la passeggiata sul lungolago è un incanto di colori accesi riflessi nelle acque a disegnare una paese da favola, un presepe vero e proprio, con tante natività da scoprire per le vie del borgo – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale 2022 accendono un percorso fatto di migliaia di lucine a led, decorazioni e installazioni capaci di far sognare grandi e piccini. Cioccolata e vin bruè, oltre alla pista di pattinaggio e un percorso tra i presepi del paese –Tutte le informazioni

STRESA – Giostre, luci e la grotta di Babbo Natale: il Natale di Stresa è il più magico del Lago Maggiore con lo Stresa Christmas Show, lo spettacolo di luci e luminarie che colora la facciata del Municipio – Scopri di più

SARONNO – Le luminarie sono state realizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la scuola di Decorazione dell’Accademia di Brera e rimandano al mondo dell’arte, in piazza Libertà, piazza San Francesco e piazza Santuario, di cui richiamano gli affreschi – L’iniziativa

CASE E MERCATINI DI NATALE SCINTILLANTI

BUSTO ARSIZIO – La casa delle lucine di Busto Arsizio è diventata un’attrazione grazie alla passione di Andrea e l’entusiasmo di Valentina. Per il quarto anno consecutivo la villa dei Picco Bellazzi splende con le sue 150 mila lucine a due passi dal centro. La sua fama ha superato i confini comunali grazie ai continui miglioramenti all’allestimento – Scopri di più

ISPRA -Siamo entrati nella casa di Babbo Natale a Ispra, una tradizione che dura da quarant’anni! Il signor Bruno e la moglie Antonietta ogni anno creano un allestimento diverso per la loro casa in vista delle festività natalizie, attirando visitatori anche da fuori provincia – Scopri di più

CUNARDO – A Cunardo la magia delle lucine accende il Natale dedicato a Giada e Alessio. Un giardino incantato ricco di magia, creato dalla famiglia Santandrea – Leggi qui

VARESE – Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese in piazza Monte Grappa c’è il villaggio natalizio – Tutte le informazioni

CANEGRATE – Il villaggio natalizio “Santa Claus Village” del Birbanti Village in via Olona è un percorso di lucine per incontrare Babbo Natale e divertirsi in sua compagnia – Leggi qui