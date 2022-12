La musica dell’Appassionata per la notte di Natale

Via alla XXII Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria. Appuntamento lunedì 19 novembre alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Ateneo, in via Ravasi 2 a Varese, con ingresso gratuito

L’apprezzata e attesa Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria giunge alla sua XXII edizione, con il pubblico in presenza in Aula Magna a Varese per godere di momenti musicali di grande livello artistico, come sempre con ingresso gratuito. «L’Ateneo si conferma, anche grazie alla nostra Stagione, un polo culturale di eccellenza al servizio della città – dichiara il maestro Corrado Greco, direttore artistico della Stagione dalla sua nascita –. Il nuovo cartellone vuole incuriosire e intercettare l’interesse non solo del pubblico affezionato ma anche di nuovi frequentatori dei nostri concerti. Sono orgoglioso di questo progetto che, malgrado i tempi difficili che viviamo, non ha mai interrotto la propria missione e sono molto grato nei confronti del Rettore Angelo Tagliabue e del direttore generale Marco Cavallotti per l’attenzione e il sostegno che sempre riservano a questa importante iniziativa».

La rassegna – www.uninsubria.it/stagione – si apre lunedì 19 dicembre alle ore 18 con l’Orchestra da camera L’Appassionata, uno dei gruppi strumentali italiani più validi del nord Italia, diretto dal maestro Lorenzo Gugole, che sarà anche solista accompagnato dai violini di Elisa Spremulli, dal violoncello di Lorenza Baldo e da Tommaso Benciolini al flauto. L’ensemble propone un concerto di musiche barocche il cui pezzo forte è il celebre Concerto di Corelli «Per la notte di Natale».

Il 26 gennaio potremo assistere a un «Omaggio a Franco Battiato». La figura e l’opera del celebre artista saranno evocate da Carlo Guaitoli, il pianista che gli è stato a fianco in innumerevoli produzioni discografiche e concerti, che ne eseguirà le musiche e dialogherà con Guido Barbieri, musicologo e voce di Radio3.

«Canti d’amore» è il titolo del concerto del 14 febbraio, festa di San Valentino. Il coro polifonico varesino Josquin Despréz, diretto da Francesco Miotti e con la partecipazione speciale del duo pianistico dei fratelli Aurelio e Paolo Pollice e dell’arpista Aurora Scarpolini, condurrà attraverso le atmosfere più intense del romanticismo tedesco, da Felix Mendelssohn a Johannes Brahms.

Il concerto del 10 marzo vedrà in scena il Novafonic Quartet, capitanato dal bandoneonista Fabio Furia, in «Contemporary Tango», un originale spettacolo dove passato, presente e futuro sono condensati in un unico e insolito viaggio nella storia del tango, fatto di fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche di equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione.

Il jazz è il protagonista del concerto del 18 aprile con la Verdi Jazz Orchestra, un organico dalla formazione variabile che comprende i migliori elementi delle classi strumentali e vocali del Conservatorio di Milano. La serata, dedicata alla rielaborazione delle musiche del grande Django Reinhardt a cura di Pino Jodice, promette grandi emozioni.

Prima di Natale si segnala un altro tradizionale appuntamento con la musica: martedì 20 dicembre «Singing for Christmas» con l’Insubriae Chorus diretto dal maestro Andrea Gottardello, alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale di Bosto. Il repertorio di «Singing for Christmas» è eclettico e comprende un piccolo inserto di brani non natalizi: da brani classici a brani del Cinquecento, dagli spiritual al Novecento, dalla tradizione alla musica da film ed è un susseguirsi di momenti di raccoglimento e di allegria e gioia, emozioni tipiche del periodo di Natale.