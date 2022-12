La neve si riaffaccia sul Varesotto, fiocchi anche a quote collinari e freddo

«Un po’ di sole al mattino, in particolare su Alpi e Prealpi, poi nuvolosità ovunque in aumento che porterà precipitazioni sparse dal pomeriggio».

È il quadro squisitamente invernale che prevede il Centro Geofisico Prealpino suffragato dall’avvistamento dei pettirossi sui davanzali alla ricerca di cibo: è un segnale infallibile – modelli matematici e rilevazioni satellitari a parte – dell’arrivo delle nuvole che prima copriranno il cielo lasciandolo immobile, e poi, fissando verso l’alto, cominceranno a mostrare la lenta caduta di fiocchi.

QUANTA NEVE E DOVE

Il limite neve giovedì sarà dapprima generalmente a 600-800m ma localmente a quote inferiori sul Piemonte e a ridosso dei rilievi occidentali con possibile neve mista a pioggia a tratti fino a bassa quota; in rialzo attorno a 1000m in serata.

E POI?

Venerdì «molto nuvoloso con ancora qualche goccia perlopiù in mattinata e fiocchi oltre 1200m, poi generalmente asciutto da metà giornata. Meno freddo».

WEEKEND

Sabato 17 dicembre: irregolarmente nuvoloso sulla pianura con locali nebbie nelle ore più fredde, mentre su Alpi e Prealpi tempo più soleggiato e freddo. Domenica 18 dicembre: sole prevalente sui rilievi ma estese nubi basse interesseranno la pianura, senza portare precipitazioni