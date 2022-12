La pallamano Cassano Magnago beffata a Conversano: 23-20 contro i pugliesi

Un Cassano Magnago che, sul finire del primo tempo, era in vantaggio di 3 reti su Conversano e che stava accarezzando l’idea della vittoria contro i campioni d’Italia in carica e vedendo il sogno sempre più concreto: poi il click dei padroni di casa, uno scatto d’orgoglio che li ha portati a ribaltare in neanche due minuti una partita che stava sorridendo ai lombardi. (Foto di Alessio Lucchetti)

Questo è andato in scena oggi, sabato 17 dicembre, nell’ultima partita prima del break natalizio che ha visto la vittoria di Conversano sugli amaranto (23-20).

Cassano ha pagato carissimo l’assenza del bomber Federico Mazza ma, soprattutto, non è riuscito ad arginare lo tsunami pugliese che nei primi minuti del secondo tempo, dopo l’umiliazione del doppio rigore di Stefano Bassanese che aveva portato i lombardi a 9-13, ha fortificato la difesa alzando i ritmi offensivi. Ha così reso impraticabile l’attacco lombardo e ha realizzato un break di 4-0 portandosi in parità (13-13) al 37′. Cassano ha peccato anche di ingenuità, visto che in quello spiraglio Ivan Salvati ha realizzato due sfondi sui difensori pugliesi, e Conversano ne ha approfittato nella seconda fase e incassato goal dopo goal.

I lombardi hanno anche perso di intensità in difesa, a causa anche della stanchezza e della “coperta corta” di cambi disponibili a coach Matteo Bellotti nella panchina cassanese: pertanto il gioco intenso e specialmente l’ottima prestazione del primo tempo si è fatta più che sentire sugli amaranto. Non sono bastati il coraggio o la tenuta mentale dei lombardi, che sono rimasti in partita fino alla fine; non è nemmeno bastato Jack Savini che si è caricato tutto il peso della squadra sulle spalle, sempre pronto ad affrontare gli 1-1 o a tentare il tutto e per tutto tirando dai 9 metri quando erano al limite del passivo.

Non è bastato perché Conversano ha vinto in difesa e ha giocato con lucidità, andando a recuperare un vantaggio quando la partita sembrava segnata e infliggendo un goal dopo l’altro a un Cassano incredulo.

PRIMO TEMPO

A segnare il primo goal della partita è stato il biancoverde Pablo Marrochi a trenta secondi dall’inizio del match, segnando il primo vantaggio pugliese (1-0): i padroni di casa si sono portati in vantaggio fino al al rigore realizzato da Marrochi al 6.16′ (3-2), ma ci ha pensato Giacomo Savini ad “annullarlo” con un tiro sotto l’incrocio realizzando il pareggio (3-3) al 9.30′.

Da qui in poi è stato un susseguirsi di situazioni di parità, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a ottenere l’allungo per fuggire e mantenere il vantaggio: questo grazie anche all’intensità delle difese di entrambe i roster, che hanno reso difficile ogni azione delle squadre. Conversano per un po’ ha giocato la carta dell’attacco con doppio pivot, mentre Cassano si è affidato alla tatticità in attacco e al giropalla sfiancante, ormai una sua caratteristica, volto a sfiancare e sorprendere i padroni di casa. Così al 12′ gli amaranto hanno agguantato il pari, 5-5, con il rigore segnato da Stefano Bassanese su Emiliano Alfarano tra i pali; si è così creata una situazione di lucidità e coraggio che ha spinto i lombardi a tentare il colpaccio del vantaggio, ottenuto da un’azione a dir poco confusionaria e rocambolesca da parte dei due roster, ma che si è risolta in un contropiede dell’amaranto Gabriele Saitta che ha poi passato il pallone nelle retrovie, dando la possibilità a Simone La Bruna di firmare il +1 del Cassano (6-7) al 15.42”.

Ancora un rigore al 17.30′ ha dato la possibilità agli amaranto di sbloccare il pareggio e portarsi sul +1: lo ha realizzato Jack Savini beffando Pasquale Di Caro al 17.30” (7-8). Dal 20′ Conversano ha iniziato da una parte a cedere in difesa e a pasticciare in attacco: tra il 23′ e il 24′ Nelson ha sprecato due goal beccando palo, fornendo ai cassanesi due occasioni ghiotte per allungare e gli ospiti non si sono fatti pregare due volte. La Bruna e Bassanese hanno realizzato il +2 (8-10) al 23′; il rigore dell’ala Bassanese al 27′ ha segnato il +3 (8-11).

Il primo tempo si è concluso 9-11 per Cassano Magnago.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo sembrava continuare sulla scia del primo – dopo il doppio rigore di Stefano Bassanese, che in questo match ha raccolto l’eredità del cecchino Mazza, portando Cassano a +4 (9-13) al 32′ – ma poi Conversano è salito in cattedra e ha mostrato agli avversari la vera stoffa dei campioni d’Italia: alzando e intensificando la difesa, ha lasciato a bocca asciutta per ben dieci minuti i lombardi che non sono riusciti a segnare neanche un goal.

Una vera e propria muraglia pugliese impenetrabile, che ha messo in seria difficoltà gli amaranto e che ha permesso ai pugliesi di riacquistare fiducia in seconda fase: è stato fatale per i lombardi il break di +4 dei biancoverdi, ottenendo il pareggio (13-13) al 36′. A dare il via alla rimonta pugliese è stato Jacob Nelson, approfittando di un varco lasciato nella difesa amaranto da Simone La Bruna e Mattia Dorio (azione che ha ripetuto tre minuti dopo), seguito dal pivot Gianpaolo Scrosci lasciato totalmente libero sulla linea dei 6 metri e pericolosamente offensivo.

Il primo goal amaranto dopo il rigore di Bassanese è arrivato solo al 39′, firmato da Ivan Salvati, (15-14) ma era ormai chiara l’enorme difficoltà che i lombardi stavano avendo in attacco, continuamente ostacolati da una difesa pugliese sempre più arcigna e aggressiva, che si è rivelata la carta vincente dei padroni di casa per vincere.

