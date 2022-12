La pista ciclabile cancella i parcheggi, l’opposizione di Gazzada: “Il sindaco ci ripensi”

Un breve tratto di pista ciclabile cancellerà una quindicina di parcheggi nella zona del campo sportivo di Gazzada. Per questo i gruppi di opposizione del paese chiedono che l’amministrazione comunale ci ripensi e sospenda la realizzazione di quell’opera.

La richiesta è stata depositata nei giorni scorsi ed è firmata dai consiglieri di minoranza Francesco Bosco, Alfonso Minonzio, Stefano Frattini, Marco Maffiolini e Luca Crugliano.

“Le opere di urbanizzazioni modificano la viabilità del tratto finale della via Manzoni all’incrocio con via Morazzone per una lunghezza di circa cento metri – si legge nella richiesta di annullamento della delibera -; la nuova viabilità prevede una riduzione di circa 10/15 parcheggi esistenti a bordo strada e in affaccio ai fabbricati residenziali, pregiudicando il parcheggio per i residenti e il centro sportivo esistente. È prevista inoltre la realizzazione di una pista ciclabile con un calibro di 2 metri e 50 senza che sia previsto un collegamento o una connessione con le attuali piste ciclopedonali realizzate o in corso di studio e realizzazione sul territorio”.

Le minoranze mettono anche in rilievo come “la nuova viabilità, che prevede anche la riduzione del calibro stradale esistente soprattutto in corrispondenza dell’uscita, già critica, sulla via Morazzone, è peggiorativa e pericolosa, soprattutto per il transito di autocarri o autoarticolati a servizio dell‘attività presente nella via”

“Abbiamo chiesto l’annullamento della delibera di giunta – spiegano infine – Gli oneri previsti nella convenzione urbanistica potrebbero essere usati per altre opere da realizzarsi nell’ambito del territorio”.