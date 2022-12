Per la Pro Patria la vigilia della partita più attesa dell’anno: arriva il Lecco

Se è vero che nel girone A di Serie C non esistono partite uguali alle altre, quella di domani – domenica 4 dicembre, ore 14:30 – per la Pro Patria è senza dubbio la partita più attesa della stagione. In occasione del 17esimo turno di campionato, a Busto Arsizio arrivano infatti i più sentiti avversari dei tigrotti bustocchi, le aquile del Lecco.

Una rivalità sempre ancor più sentita dopo il campionato dello scorso anno, quando i lariani guidati dall’allora allenatore De Paola, oggi tecnico del Città di Varese, prima si imposero con un sonoro 3 a 0 al Rigamonti Ceppi – al primo successo dopo 11 anni di astinenza -poi perdere sempre nel medesimo stadio una gara ben più importante, il primo turno playoff, il maggio successivo. (Nella foto di Roberta Corradin, invece, il match di febbraio 2022 giocato allo Speroni e terminato 1 a 1 con un gran gol di Davide Ferri)

In questi sei mesi molte cose sono cambiate dal quel 2 a 0 sugellato dalla punizione di Pizzul: in via Ca’ Bianca Massimo Sala ha dato le dimissioni da vice di Jorge Vargas a stagione in corso mentre a Lecco l’enorme delusione per quella cocente e precoce eliminazione portò l’estate seguente alla chiamata di un “vip” del centrocampo italiano di inizio anni 2000, Alessio Tacchinardi, la cui esperienza in panchina è però terminata nel giro di un paio di mesi, e altrettante sconfitte. Proprio da quel momento, con l’arrivo di Luciano Foschi, è iniziata la scalata del Lecco dal quattordicesimo posto ai vertici della classifica, attualmente a -1 proprio dal Pordenone fermato dalla Pro Patria mercoledì, quasi un regalo involontario. Anche se a mister Vargas questi ragionamenti – giustamente – non interessano proprio. Al contrario, nelle ultime settimane l’allenatore ex campione del Cile con la casacca dell’Universidad Catolica ha fatto capire che delle altre squadre, e della rispettiva contesa per l’eventuale promozione, non importi poi molto. Meglio guardare in casa propria.

“NON GUARDO LA CLASSIFICA, IO IL RESPONSABILE DEI GOL DI AJETI “

«Non mi interessa la classifica, io mi concentro sulla squadra contro cui giocheremo la partita successiva – commenta Vargas -. Sono convinto che noi possiamo fare risultati e punti contro qualsiasi squadra, se saremo preparati e attenti come nelle ultime uscite (vittoria all’AlbinoLeffe Stadium, pareggio a Pordenone) mentre contro il Novara e la Juventus abbiamo fatto 0 punti ma meritavamo di più».

Poi un mea culpa, detto con la grande serenità che ha sempre contraddistinto il mister in sala stampa: «Non era facile fare punti col Pordenone, i ragazzi sono stati bravi a fare risultato e a ribaltare due volte lo svantaggio giocando bene al calcio, come piace a me: sapevamo che loro erano forti sui calci piazzati (come aveva ribadito lo stesso Vargas alla vigilia), ho sbagliato io a non indicare la marcatura a uomo a un giocatore forte come Ajeti. Se non avessimo preso gol così, magari avremmo potuto portare a casa i tre punti».

Nell’analisi del mister, ritorna ancora una volta quello che in serie C è una vera e propria regola d’oro: il margine di errore ridotto al minimo per salvare la pelle, oppure, in alternativa, gli sforzi extra per recuperare in extremis, come successo ai tigrotti a Lignano Sabbiadoro mercoledì: «I ragazzi sanno l’importanza di questa partita, sono sfide particolari, sono derby e noi dobbiamo provare a girare a favore nostro gli episodi che possono decidere l’esito finale. Il Lecco è in fiducia e in salute, però noi siamo pronti».

ALTRO GIRO, ALTRO 352

Per l’ottava volta dalla prima di campionato la Pro Patria si ritroverà ad affrontare una squadra che si scenderà in campo a specchio: difesa a tre, centrocampo a cinque e due punte. (352) Modulo contro il quale i tigrotti hanno ottenuto appena una vittoria, contro l’AlbinoLeffe; due volendo considerare la variante 3412 della Virtus Verona. Ma anche in quest’occasione, il mister ha più volte fatto intendere nei pre-partita che non fa mai una questione di modulo.

«Per noi è una partita molto importante: il Lecco è una squadra pericolosissima – conclude Vargas – ha esterni forti che si scambiano continuamente quando ripartono e ripartono forte, portando 5-6 giocatori in area. A livello offensivo, in questo momento, hanno solo due attaccanti (squalificati Buso ed Eusepi) però noi siamo la Pro Patria e sappiamo come fare male ai nostri avversari».

DIRETTAVN

CONVOCATI

Indisponibili: Bertoni, Brignoli, Chakir, Ghioldi, Mangano, Parker, Perotti, Rossi.

Diffidati: (Bertoni), Boffelli, Nicco.

CLASSIFICA

Pordenone 31 -; FeralpiSalò 30 e Lecco 30 – Vicenza 29 – Pro Sesto 28 – Renate 27 – Novara 24 – Juve NG 23 -Arzignano 22, Pro Vercelli 22, Pergolettese 22 e PRO PATRIA 22 – AlbinoLeffe, Sangiuliano e Padova 20 – Mantova 16 – Virtus Verona e Trento 13 – Piacenza 12 – Triestina 11.

ARBITRI

Sarà Enrico Maggio della Sezione di Lodi ad arbitrare Pro Patria – Lecco.

A completare la terna, gli assistenti Mattia Regattieri della Sezione di Finale Emilia e Ferdinando Pizzoni della Sezione di Frattamaggiore. Quarto Ufficiale Giorgio Bozzetto della Sezione di Bergamo.