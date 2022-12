La truffa d’oro, il bollino nero nei PS, i frontalieri e le audiopagelle nel podcast del 5 dicembre

Le notizie di lunedì 5 dicembre:

Per i pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi anche questo lunedì è stato da bollino nero a Varese, Tradate e Cittiglio, mentre a Luino e Angera si è raggiunto il livello arancione. A metà giornata erano 36 i pazienti in attesa di un letto in reparto, 67 quelli visitati e 19 ancora da visitare al Circolo, 14 in attesa di trasferimento in reparto al Galmarini, 9 al presidio di Cittiglio Causa Pia Luvini e 3 al Confalonieri di Luino; mentre al pronto soccorso pediatrico del Del Ponte si sono raggiunti i 100 accessi sia sabato che domenica. In generale, con oltre 5000 nuovi casi nella settimana tra il 20 e il 27 novembre e un’incidenza di quasi 18 ammalati ogni 1000 residenti, la Lombardia è di fatto nell’area più critica per l’epidemia da influenza. I bambini, nella fascia 0 – 4 anni sono quelli numericamente più numerosi con oltre 48 casi ogni 1000

La telefonata per avvisare dell’incidente grave, la necessità di raccogliere quanti più soldi possibile per aiutare la figlia in difficoltà. Poi il campanello che suona e la sconosciuta che ritira ben un chilo e mezzo di oro. Risultato: una raggiro in piena regola costato a un’anziana di Besozzo oltre 100 mila euro, cioè il valore dei preziosi rubati. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri che cercheranno di ricostruire l’accaduto così da raccogliere importanti elementi per dare un nome e un volto ai truffatori. Il fatto è avvenuto sabato scorso nel tardo pomeriggio in una casa del centro della cittadina. I consigli delle forze dell’ordine in questo caso sono sempre gli stessi: non aprire agli sconosciuti e chiamare subito il 112 in caso di dubbi.

*L’asta degli oggetti smarriti a Milano Linate e Malpensa raddoppia: dal 12 al 16 dicembre 2022 saranno “battuti” nuovi lotti di materiale perso o abbandonato nei due aeroporti milanesi. Come già per i precedenti lotti battuti, l’asta si svolge online, sul portale di un’agenzia specializzata. Tra tablet e caschi da moto, non mancano le curiosità, come nel caso di uno xilofono in bambù, una macchina da caffè o persino un Canta Tu in edizione X-Factor.

Occhi puntati sull’iter che porterà alla ratifica del nuovo accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. Nella giornata di martedì 6 dicembre toccherà al Senato l’esame del disegno di legge: se ne occuperanno le commissioni riunite 3ª (Affari Esteri e Difesa) e 6a (Finanze e Tesoro). Per poter far entrare in vigore al primo gennaio 2023 le nuove norme in materia fiscale, il procedimento dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno ma i lavori del Parlamento sono ancora in corso.

L’ultima notizia del podcast di oggi vi racconta… di un podcast di Varesenews. Quello che racconta le audiopagelle biancorosse. I voti ai giocatori della Pallacanestro Varese letti da chi li ha assegnati, il nostro Damiano Franzetti che ha raccontato per noi la partita di basket Openjobmetis Varese – Segafredo Bologna che si è conclusa 100 a 108. Le audiopagelle biancorosse sono disponibili nei canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker e Spotify.

