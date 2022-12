La Valcuvia si trasforma nel paese dei balocchi: tutti gli eventi di Natale nei suoi borghi

Uno dei periodi più magici dell’anno è alle porte e per l’occasione la Valcuvia si “veste a festa”: luci, musica, solidarietà e colori animeranno i suoi borghi, anch’essi pronti a far vivere con un ricco programma di eventi natalizi una magica atmosfera a grandi e piccini.

Fra mercatini, concerti, luci, presepi, pranzi e cene, laboratori per bambini, feste e iniziative solidali la magia del Natale è pronta ad accendersi.

Gli appuntamenti

AZZIO – Ad Azzio Natale con slitta e presepe. Il Comune allestirà il babbo natale sulla slitta trainata dalle renne e le solite lucine su parte della facciata dell’immobile del municipio. L’articolo

BEDERO VALCUVIA – Manualità e creatività nel laboratorio natalizio promosso da ACA – Educazione In Rete in collaborazione con la scuola dell’infanzia “Zamaroni-Martinoli”. L’appuntamento è per sabato 3 dicembre ed è rivolto a genitori, studenti universitari, docenti, educatori e operatori socio-sanitari. L’articolo

BESOZZO – A Besozzo si accende il Natale: albero, luminarie e una mostra con 50 presepi vi attendono sabato 3 dicembre alle ore 15:30 nella chiesa di Sant’Alessandro. L’articolo

BRENTA – Il Natale a Brenta è solidale e pieno di emozioni. Momenti conviviali dove piccoli e anziani potranno incontrarsi, regali e dolci tra le proposte che quest’anno accenderanno le feste natalizie nel paese. L’articolo

BRINZIO – Per Natale a Brinzio torna l’iniziativa del “presepe esteso”. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i brinziesi. Sul sito web parrocchiale sarà poi visibile l’itinerario artistico di tutti i presepi sparsi per le vie del paese. L’articolo

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo torna la mostra mercato di Natale. Domenica 4 dicembre alle ore 15:00 un appuntamento con “Profumo di Natale”, attività di circa un’ora pensata per bambini dai 6 agli 11 anni, e domenica 4 e giovedì 8 dicembre si potrà partecipare a una curiosa visita guidata dal titolo “La tavola delle feste”. L’articolo

Fra mercatini, presepi, musica e visite guidate sono tante le iniziative che accompagneranno l’arrivo del Natale nel piccolo e animato borgo. Il programma

A Casalzuigno una giornata tutta da vivere in attesa del Natale. Mercatini hobbisti, vin brulè, cioccolata calda e musica dal vivo vi aspettano sabato 3 dicembre nel giardino della Fondazione Longhi e Pianezza. L’articolo

Torna la tradizionale “Scampanellata di Natale” tra le vie del borgo. L’appuntamento, muniti di lanterne e strumentini musicali, è per venerdì 16 dicembre a partire dalle 16:30 al lavatoio di Villa Bozzolo. L’articolo

CASSANO VALVUVIA – Appuntamento per l’11 dicembre, giorno di Santa Lucia, quando il paese verrà decorato dai cittadini e si terrà la sfilata degli asinelli. Poi, come da tradizione, ritrovo in piazza con panettone e vin brulé la sera della Vigilia di Natale.

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica 4 dicembre torna nel piccolo, incantevole e conviviale paesino di Castello Cabiaglio lo speciale mercatino mensile del paese, il “GiustoINperfetto”, in versione natalizia. Se cercate qualcosa di buono, giusto e a km0, se volete sostenere le economie locali, l’agricoltura slow e i progetti di inclusione sociale, questa è l’occasione giusta, anche se forse un pò “INperfetta”, per voi. L’articolo

CITTIGLIO – Giovedì 8 dicembre “In corsa verso il Natale”: Cittiglio promuove la Babbo Stì Run. Due imperdibili proposte di percorsi: una corsa da 5km o una bella camminata di 2,5 km. L’articolo

“Aspettando il Natale” l’11 dicembre una giornata per grandi e piccini. A partire dalle 10:00 mercatini, spettacoli e momenti di intrattenimento vi attendono al Fe.sti.amo Park (Parco della Stazione). L’articolo

Il 15 dicembre ci saranno gli zampognari che passano in paese, mentre il 17 il concerto di Natale in chiesa a Cittiglio organizzato dalla scuola di musica Albatros con il responsabile Biagio Bonfrisco.



COCQUIO TREVISAGO – Fra balli e canti in scena al teatro Soms di Caldana “Il Canto di Natale”, liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens con la regia di Miriam Menna. L’appuntamento è per domenica 11 dicembre alle ore 17:00. L’articolo

A Cocquio Trevisago una festa per tutti per celebrare il Natale. Una grande pasta e fagioli dove tutto il paese si unirà per scambiarsi degli auguri: spazio ai più piccoli che abbelliranno l’inferriata della scuola. L’articolo

CUVEGLIO – Cavona si trasformerà per un giorno – il 4 dicembre dalle 10 alle 18 – in un mercatino natalizio a cielo aperto. L’articolo

CUVIO – Alla tradizionale Messa di Natale, in programma sabato 24 dicembre alle 22:00, seguirà lo scambio degli auguri in Piazza IV Novembre. Per l’occasione verrà anche acceso un caldo falò davanti al quale, per rendere l’attesa del Natale ancora più dolce, si potranno gustare una bella cioccolata calda, vin brulè e panettone. L’articolo

DUNO – A Duno presepe nei lavatoi e rametti di pino alle porte per Natale. Anche il più piccolo paese del Varesotto si prepara per le feste con semplicità e grazie alla natura. L’articolo

GEMONIO – Dal 3 all’11 dicembre in piazza della Vittoria un mercatino di Natale con in vendita biancheria per la casa a sostegno dell’ambulatorio di senologia e dermatologia del paese. Lo organizza il Gruppo Gemonio Donne con il patrocinio della Lilt. L’articolo

LAVENO MOMBELLO – Per tutto il mese di dicembre sono previsti eventi, concerti e l’arrivo di Babbo Natale e della Befana. Si inizia domenica 4 dicembre con il karaoke. L’articolo

La posa del Presepe Sommerso inaugura gli eventi di Natale a Laveno Mombello. Il tradizionale presepe lavenese sarà visibile per tutto il periodo natalizio. Tantissime le iniziative per grandi e piccini nel comune che affaccia sul Lago Maggiore. L’articolo

MASCIAGO PRIMO – A Masciago Primo un mercatino di scambio di giochi e libri di seconda mano per bambini. Lo organizza la Biblioteca Comunale con tanto di laboratori e merenda. L’appuntamento è per sabato 10 dicembre. L’articolo

ORINO – Orino paese dell’avvento: il municipio torna calendario. Diverse le iniziative in programma soprattutto per i bambini anche con la vicina Azzio. L’articolo

RANCIO VALCUVIA – La Scuola Primaria di Rancio Valcuvia organizza il Mercatino di Natale, un progetto a cui hanno collaborato tutte le classi della scuola primaria in collaborazione con le famiglie e gli educatori del doposcuola. I proventi del mercatino verranno utilizzati per l’acquisto di materiale didattico e la realizzazione di progetti. Appuntamento il 4 dicembre, davanti al CZ Store di Rancio V. dalle 14.30 alle 17.30

Altre iniziative di associazioni e comuni verranno comunicate nei prossimi giorni. Potete trovarle qui, la pagina sempre aggiornata delle iniziative di Natale 2022.