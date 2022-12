“La vera mamma di Ulisse” in scena al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

Compagnia Armunia presenta “La vera mamma di Ulisse”. Lo spettacolo andrà in scena domenica 4 dicembre sul palco del teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo a Busto Arsizio.

Lo spettacolo racconta le avventure e le disavventure raccontate da un Ulisse bambino ad Euriclea, la sua tata. Un Ulisse testone, guerriero che era meglio che stava a casa invece che andare a far guerra a Troia, che li ha lasciati tutti in pensiero ad aspettarlo, che non si lascia la moglie, il figlio, il cane e gli amici così, che non si lascia a casa chi ti ha “tirato grande” e si va via per una cosa così stupida come la guerra, poi ci credo che gli dei dell’Olimpo ti vengono contro, perché anche a cercare di darti una mano, si fa fatica. Perché l’Ulisse fa proprio le stupidaggini come un bambino capriccioso. Spettacolo adatto dai 4 anni in su.

Regia e scenografia di Roberto Abbiati, testo di Roberto Abbiati e del bambino Benjamin Auf der Heyde, con Ilaria Marchianò e la voce fuoricampo di Benjamin Auf der Heyde, sound designer e tecnico Johannes Schlosser.