La vicesindaca di Lavena Ponte Tresa: “Troviamo una famiglia a questo cane maltrattato”

Il messaggio su facebook è stato postato dalla vicesindaco di Lavena Ponte Tresa Valentina Boniotto ed è stato subito condiviso da centinaia di persone.

Si tratta di un appello per un cane lupo: i proprietari non se ne vogliono più occupare e lo hanno abbandonato a se stesso, in giardino. Qualcuno però si è accorto della situazione e ha chiesto l’intervento della Polizia Locale. Ora per lui si cerca una nuova famiglia, vera, che lo ami sul serio.

Ecco il testo del post

Pastore Tedesco maschio cerca una famiglia che possa prendersi cura di lui.

La polizia locale ha trovato questo cane in stato di abbandono presso un’abitazione.

Denutrito e ferito, i suoi proprietari non se ne vogliono occupare, non può vivere in queste condizioni, quindi cerchiamo urgentemente qualcuno che possa accoglierlo per non farlo finire al canile.

Per qualsiasi informazione telefonare alla Polizia locale di Lavena Ponte Tresa.

Ringrazio i vicini che lo hanno accudito e nutrito negli ultimi mesi, è sopravvissuto grazie al cuore di tante persone.

La legge punisce il maltrattamento degli animali.

La polizia si riserva di procedere ai sensi di legge per i proprietari. Tel. 3398764832