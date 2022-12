L’agenzia Openjobmetis campionessa di welfare: premiata per il 2022 da Welfare Index PMI

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa, ha ottenuto il rating “Welfare Champion” per l’anno 2022 assegnato da Welfare Index PMI che premia le imprese le cui misure di welfare siano particolarmente estese, innovative e capaci quindi di rispondere ai bisogni dei dipendenti creando un positivo impatto sociale sulla comunità aziendale e non solo.

Openjobmetis ha ottenuto inoltre la Menzione Speciale Welfare di Comunità per il progetto Parco dei Nonni, un esclusivo healing garden per la terza età sorto nelle adiacenze dei Giardini Estensi di Varese, su iniziativa della controllata Family Care, Agenzia per il Lavoro specializzata nel campo dell’assistenza familiare in ambito domiciliare e ospedaliero.

La presentazione del Rapporto 2022 e la cerimonia di premiazione delle imprese “Welfare Champion” si è tenuta a Roma il 6 dicembre presso il Palazzo della Cancelleria sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio.

Sono state oltre 6.500 le imprese partecipanti all’edizione di quest’anno e, tra queste, solo 121 hanno ottenuto il riconoscimento di Welfare Champion.

Secondo i parametri di Welfare Index PMI, il “Welfare Champion” viene assegnato alle “Imprese con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da un livello di iniziativa molto rilevante (sia per ampiezza sia per intensità), capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati (proattività, orientamento all’innovazione sociale, sistematico coinvolgimento dei lavoratori) e impatti sociali significativi sulla comunità interna ed esterna all’impresa.”

Il Rapporto Welfare Index PMI rappresenta, con le sue oltre 100 pagine, una mappa dettagliata del welfare aziendale delle PMI italiane, indicando come tali misure possano essere uno strumento per il rilancio del Paese e al contempo un’opportunità per mettere l’impresa al centro della comunità. Il rapporto prende in analisi 10 aree specifiche, ognuna delle quali valutata attraverso decine di indici che misurano sia l’impatto sociale del welfare aziendale – sulla comunità dei dipendenti – ma anche sul territorio nel quale opera l’azienda e sugli stakeholder – sia la ricaduta positiva sulla produttività dei lavoratori.

Openjobmetis, anche a fronte di un contesto particolarmente critico dettato prima dall’emergenza pandemica e poi dalla crisi geopolitica e dalle sue conseguenze economiche, attraverso il proprio welfare aziendale ha dimostrato una grande capacità di resilienza e di tutela dell’insieme dei suoi collaboratori. Numerose le misure di implementazione adottate, quali, per esempio, progetti di car sharing e green mobility, assistenza medica e assicurazione sanitaria, formazione e delivery.

“Benessere, senso di sicurezza sociale, produttività lavorativa e senso di appartenenza alla nostra azienda: questi sono gli obiettivi del nostro piano di welfare aziendale – dichiara Silvia Dellabianca, ESG and Internal Communication Manager di Openjobmetis -. Il rapporto tra Openjobmetis e le proprie persone si basa sulla promozione dello sviluppo individuale, professionale e personale, sulla conciliazione vita-lavoro e sulla valenza sociale del nostro operato quotidiano. Gli strumenti che abbiamo via via implementato mirano a rendere la nostra azienda una comunità nella quale lavorare e stare bene; una comunità che vuole portare valore, anche sociale, al territorio nel quale è attiva.”

“Il Capitale Umano è la prima risorsa e la vera ricchezza di ogni azienda – esordisce Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis -. Questa è da sempre la nostra premessa e ciò in cui crediamo primariamente in quanto Agenzia per il Lavoro per definizione impegnata a ricercare, selezionare, formare e assumere proprio le Risorse Umane. Siamo pertanto orgogliosi di crescere nei nostri progetti welfare a tutela e valorizzazione dei nostri Dipendenti, anche in una logica di nuova e rinnovata attrattività delle figure professionali più talentuosi presenti sul mercato. Infine, ritengo che questo riconoscimento sia stato per noi importante anche per la capacità dimostrata di volerci mettere in gioco, anche in considerazione dell’implicito confronto con altre imprese. Sia il premio che la menzione sul welfare di comunità ci gratificano e confermano la nostra idea che il welfare non riguardi solo la sfera economica, ma anche l’attenzione alla centralità del dipendente, del suo benessere, e di conseguenza, su quello dei team che operano sinergicamente in azienda.”