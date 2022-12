Largo Flaiano, il cantiere si sposta sul raccordo autostradale di Varese dal 27 dicembre

Il 27 dicembre 2022 il cantiere per il miglioramento della viabilità su Largo Flaiano si sposta sul raccordo autostradale. Verrà quindi chiuso quel tratto di strada in entrata ed uscita da Varese e per accedere all’autostrada bisognerà effettuare percorsi alternativi.

Prosegue dunque l’intervento per l’eliminazione del semaforo in entrata a Varese e lo spostamento sul raccordo è stato deciso per il 27 dicembre, perché subito dopo Natale e con le scuole chiuse il traffico è nettamente inferiore. In questo modo i cittadini potranno abituarsi a percorsi alternativi prima del rientro il 9 gennaio dopo le festività.

Il cantiere dunque vedrà la chiusura dell’ingresso in autostrada da Varese da largo Flaiano. Lo stesso tratto sarà chiuso anche per chi si dirige verso il capoluogo dall’A8 e si dovranno scegliere una delle uscite consigliate, in quanto sarà chiuso l’accesso verso largo Flaiano.

Le uscite consigliate sono: “Varese est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57, uscita “Varese ovest/Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17. Mentre per chi deve raggiungere il centro città l’uscita sarà su via Gasparotto.