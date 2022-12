Lascia il suo barboncino al freddo in auto, arrivano i Carabinieri

Abbandona il suo barboncino in automobile e se ne va, lasciandolo al freddo e a rischio assideramento. È successo ad Albiate, in via Don Minzoni, lo scorso 30 novembre, quando i carabinieri della Stazione di Cairate Brianza sono stati chiamati da un cittadino che aveva notato vicino alla propria abitazione una Fiat Punto, con all’interno un cane solo.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, viste le precarie condizioni in cui si trovava l’animale considerando anche le basse temperature di quella giornata dove la minima ha toccato gli 0° C, hanno subito attivato le procedure per rintracciare il proprietario dell’autovettura che però risultava residente a Biella e irreperibile.

Dopo circa tre ore di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciarlo proprio in quella via di Albiate. L’uomo quindi, un 49enne piemontese, ha ripreso con sé l’animale infreddolito, un barboncino di taglia media. Sul posto, a scopo precauzionale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Carate Brianza e il personale del canile di Lissone.

Nella giornata di ieri poi, raccolte le testimonianze che hanno permesso di accertare anche che il cane era già da quel pomeriggio, i carabinieri di Carate B.za hanno proceduto a denunciare il 49enne per abbandono di animale e a segnalarlo all’Ats Brianza.

Foto di Jack Geoghegan