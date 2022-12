L’associazione Anna Sofia: “Grazie alla Questura di Varese per tutto quello che fanno ai profughi ucraini”

L’associazione Anna-Sofia che opera sul territorio della provincia di Varese da oltre un decennio continua la sua attività per agevolare il soggiorno dei profughi in fuga dalla guerra, grazie anche alla sua rete di persone ucraine che vivono e operano sul territorio varesino.

In questo contesto però sono numerosi i contatti con la Questura di Varese, in particolare per assistere le persone e le famiglie che hanno dovuto lasciare l’Ucraina a causa della guerra che continua ormai da diversi mesi. Per questo la fondatrice e presidente Alina Bizhyk vuole rivolgere un ringraziamento alle forze dell’ordine con cui sono in costante contatto: «Esprimiamo i più sentiti ringraziamenti per l’assistenza e la notevole disponibilità che troviamo in occasione della richiesta di informazioni e presentazione dei documenti – ha infatti precisato – siamo contentissimi della collaborazione e della correttezza del loro comportamento di fronte ai nostri sfollati».

La collaborazione tra associazione e Questura è infatti stretta e proficua: l’attività dei volontari dell’associazione è preziosa per le traduzioni linguistiche durante gli incontri con i Funzionari della Questura di Varese e per la presentazione dei documenti necessari per la formalizzazione delle pratiche e la disponibilità e la pazienza degli agenti è fondamentale per portare a compimento

L’associazione Anna-Sofia – le cui principali iniziative riguardano l’aggregazione sociale, culturale, ricreativa oltre che l’assistenza dei Soci nei rapporti con Istituzioni, Enti Pubblici e Privati e Organizzazioni per agevolare tali rapporti – ha ottenuto nei mesi scorsi un contributo per il Progetto presentato con ACLI provinciali nell’ambito del Bando Varese Insieme pro Accoglienza Ucraina emesso da Fondazione Comunitaria del Varesotto, ed ha ricevuto – in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato – il riconoscimento Sole d’Oro da parte di CSV Insubria, durante una cerimonia alla presenza di numerose Autorità provinciali e comunali.