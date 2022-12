L’associazione La Ponchielli porta in scena “Samson et Dalila” al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Domenica 11 dicembre in scena al Museo del Tessile l’opera lirica in tre atti di Camille Saint-Saëns ispirata al noto episodio biblico di Sansone e Dalila

Domenica 11 dicembre alle 16.45 l’Associazione Culturale La Ponchielli Aps porta in scena al Museo del Tessile di Busto Arsizio lo spettacolo “Samson et Dalila” (in italiano Sansone e Dalila), un’opera lirica in tre atti di Camille Saint-Saëns ispirata al noto episodio biblico di Sansone e Dalila.

I riflettori saranno puntati sulla Compagnia di Canto Vittorio Tosto composta da Dalila interpretata da Jae Hee Kim, Samson interpretato Antonio Signorello (nella foto), Ju Young Lee e Francesco Rumi nei panni rispettivamente di Un Vieillard Hébreu e Le Grand-Prêtre.

Accompagneranno il Coro Cabiate Armonia e i ballerini Cristina Carletti e Giuseppe Zoia guidati dal Maestro concertatore Atsuko Nieda.

Ingresso: 10 euro con aperitivo

Per le prenotazioniu: laponchielli@gmail.com oppure su whatsapp: 375 7439521.