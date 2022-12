A Lavena Ponte Tresa arriva il Mercatino di Natale

Proseguono a Lavena Ponte Tresa le iniziative di Natale organizzate dall’Amministrazione comunale con le associazioni e i commercianti. Sabato 10 dicembre si annuncia una giornata ricca di eventi, con il Mercatino di Natale e tante iniziative collaterali.

Le bancarelle saranno nelle vie del centro dalle 9 alle 18, dove nel corso della giornata si susseguiranno molti appuntamenti per grandi e bambini. Per i più piccoli in piazza Gramsci ci sarà la casetta di Babbo Natale dove imbucare le letterine, e dalle 10 alle 15 potranno giocare con i “Riciclattoli“, i giochi riciclati a cura di Legambiente che saranno a disposizione gratuitamente per tutti i bambini.

Durante la giornata sarà attivo lo stand gastronomico curato dall’associazione carnevale Tresiano, mentre la Pro loco preparerà castagne e vin brulè e si potrà assistere ai giochi di magia con il giovane prestigiatore Andrea.

Dalle 14 alle 15 musica con Paola Rossin e gli allievi dei Corsi civici di Musica.

In piazza Sangiorgio grandi e piccini potranno pattinare sulla pista da ghiaccio.

