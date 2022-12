A Lavena Ponte Tresa motociclista investe una quattordicenne e non si ferma

Una studentessa di 14 anni è stata investita poco dopo le 7 di questa mattina – martedì 13 dicembre – in via Prada a Lavena Ponte Tresa. Si tratta di una strada che si incrocia con la via Marconi ovvero la Provinciale che attraversa l’abitato di Lavena.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 7 in corrispondenza di un passaggio pedonale: la giovane è rimasta ferita ad a una gamba. Il veicolo investitore, probabilmente un ciclomotore, non si è fermato. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale di Lavena Ponte Tresa che stanno effettuando i rilievi. Ad ora sono al vaglio indagini per risalire alla targa del veicolo e alla persona alla guida.

La giovane è stata soccorsa sul posto da un’automedica e da un’ambulanza dell’SOS di Cunardo: dopo le prime cure la ragazza è stata trasportata all’ospedale in codice giallo. Non sarebbe quindi in pericolo di vita pur avendo riportato ferite di una certa serietà.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 9.30