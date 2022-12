A Laveno Mombello riaperta la mulattiera che collega Monteggia a Casere

Riaperta la mulattiera che collega la frazione di Monteggia con la frazione Casere, chiusa da tempo per dei lavori di interramento linea Enel. Come spiegato dall’amministrazione, gli interventi ad opera di Enel si sono resi necessari in seguito agli eventi atmosferici che nell’ottobre 2020 hanno duramente colpito il versante del Sasso del Ferro, abbattendo alberi e tralicci elettrici.

Per garantire continuità di servizio ed erogazione anche in occasione di eventi di tale natura, si è pertanto provveduto a interrare e conseguentemente rimuovere tutte le linee e infrastrutture aree.

Le sedi viarie oggetto di manomissione sono state ripristinate e riqualificate con nuove finiture e lungo la mulattiera è stata posizionata una pavimentazione in pietra/ciottoli posata a secco nel rispetto della composizione originaria, con una larghezza pari a 2,5 metri (rispetto ai 2 metri precedenti) in modo da garantire, in caso di emergenza, una via alternativa di comunicazione con la frazione di Casere ai mezzi di soccorso.