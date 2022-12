I lavori alla nuova piazza di Azzate sono terminati, ma in consiglio comunale è scontro sui costi

C’è una data per l’inaugurazione del parco giochi della nuova Piazza della Pesa di Azzate: sarà domenica 4 dicembre, alle ore 15.00. Di fatto sarà il primo evento, non istituzionale, che sancirà la fine dei lavori e la consegna alla cittadinanza dello spazio “rivisitato”.

Un’opera che è stata al centro del lungo dibattito del consiglio comunale di Azzate, che aveva all’ordine del giorno ben cinque interrogazioni della minoranza e che ha visto un botta e risposta tra i consiglieri dell’opposizione Antonio Triveri, Raffaele Simone, Carlo Arioli e Marco Leoni, e i componenti della giunta Bernasconi.

LA PIAZZA DELLA PESA

Il punto “più caldo” è stato proprio quello che riguardava i lavori di riqualificazione della Piazza della Pesa. Durati ben oltre il previsto, e non solo a causa dell’emergenza Covid, i costi sono lievitati e di questo l’opposizione ha chiesto conto. Ma ha chiesto anche quando partirà la seconda fase del progetto e quanto verrà a costare l’opera conclusa.

A illustrare le cifre nel dettaglio il vicesindaco Simona Barbarito, che ricopre anche l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici: «Il costo iniziale del lotto 1 era di 224.000 euro, di cui 38.000 di risorse comunali e 186.000 di contributo che Regione Lombardia ha riservato ai Comuni per il rilancio delle attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali – ha spiegato Barbarito- . A seguito di una perizia di variante c’è stato un aumento dei costi di 65.000 euro, finanziati con avanzo di amministrazione, dovuti principalmente al fatto che durante l’esecuzione degli scavi sono state rinvenute macerie risalenti al cimitero pre-esistente, per cui si è dovuto intervenire in maniera differente sulle attività di scavo e sullo smaltimento, operazione che ha comportato notevoli rincari. L’importo dei lavori è salito a 289.000 euro, quindi del 29% in più rispetto alla previsione iniziale».

Ma non è tutto: «Sono state poi fatte spese che erano previste ma non erano comprese nel quadro economico del progetto, ovvero, i giochi inclusivi (richiesta fatta dal consiglio comunale dei ragazzi , ndr) per un importo di 21.300 euro, la sistemazione del verde per 29.900 euro, l’acquisizione dell’area verde appartenente all’istituto diocesano per 2200 euro, l’acquisizione di un’ area confinante appartenente a privati per 1200 euro». Il totale del costo del primo lotto è quindi di 356,00 calcolando un aumento dei costi.

Manca però la seconda parte del progetto di riqualificazione: il lotto 2. «Lo studio di fattibilità di marzo 2021 prevedeva un importo complessivo di 666.000 euro. Dato il rincaro dei costi dei materiali è previsto un investimento di 725.000 euro – ha spiegato ancora il vicesindaco. Per la realizzazione di questi interventi è già stato accreditato il contributo di 319.900 euro da parte di Regione Lombardia. L’avvio della procedura di gara verrà effettuato entro la fine dell’anno e i lavori devono avere inizio entro il 28 febbraio 2023».

Tutta la riqualificazione della piazza costerà quindi oltre un milione di euro.

Una cifra che l’opposizione ritiene eccessiva per il bilancio comunale. «I benefici che ne ricaveranno i cittadini da questo progetto dal costo faraonico sarà lo spostamento della casetta dell’acqua, qualche parcheggio in più e un bagno pubblico» – ha esordito Antonio Triveri che ha contestato anche la presenza di giochi inclusivi posizionati accanto alle panchine in pietra e a “spigoli vivi”.

«Oltre 350 mila euro per spostare indietro di 20 metri il monumento ai Caduti – ha rincarato Carlo Arioli – Avete inoltre approvato il finanziamento di altri 700 mila euro per il secondo lotto della Piazza, che resterà in eredità all’amministrazione che verrà. Voi non potrete finirla per tempo visto che i lavori del primo lotto sono durati tre anni».

«Abbiamo visto spendere tanti soldi e male in questi quattro anni – ha detto ancora Marco Leoni – Le nostre critiche sono quelle dei cittadini che si lamentano di come risolvete i problemi del paese».

«Sono un po’ sconcertato dalla modalità con cui i nostri interventi sul territorio di Azzate vengono sminuiti e svalorizzati – ha risposto il sindaco Gianmario Bernasconi – Dire che i giochi nel nuovo parco sono pericolosi è una banalizzazione della realtà e affermare che l’unico intervento fatto è stato spostare il monumento ai Caduti, mette in discussione il lavoro dei tecnici. Ci sono persone esperte che si assumono la responsabilità di quello che hanno fatto. Mi aspetterei meno arroganza e un po’ più di amore per il nostro paese».

Non è questo l’unico tema “caldo” dibattuto in consiglio: s’è parlato della mancanza delle certificazioni per la palestra consortile di via Colli, certificazione protezione incendi che dovrà essere rilasciata dai vigli del fuoco ma che al momento non c’è, anche se è già stata richiesta; dei consumi energetici degli edifici comunali; della gestione di Piazza Ghringhelli, che secondo il consigliere Raffale Simone per vocazione offre grandi potenzialità ma che necessita di una “visione che invece oggi manca totalmente”. Per finire si è discusso dello smaltimento dei rifiuti prodotti dagli ambulanti del mercato del sabato. L’amministrazione comunale ha fatto una segnalazione a Coinger affinché verifichi come vengono raccolti e differenziati gli scarti di prodotti ittici e non solo.

Il Consiglio comunale è stato trasmesso in streaming per la prima volta attraverso una nuova piattaforma, “digital4democracy”, dando seguito ad una sollecitazione fatta dai gruppi di opposizione, che, dopo l’emergenza Covid, hanno chiesto che i lavori tornassero in presenza ma fossero anche visibili on line (qui il consiglio comunale).