L’azienda finlandese Myontec a fianco della Pallacanestro Varese

Il pool di aziende che sostengono a vario titolo l’attività di Pallacanestro Varese diventa un po’ più grande. La società biancorossa ha annunciato oggi di aver stretto un accordo con Myontec, azienda che ha il suo quartier generale a Kuopio, in Finlandia, ed è specializzata in “abbigliamento intelligente” e monitoraggio muscolare.

In pratica il vestiario tecnico prodotto da Myontec è dotato al suo interno di numerosi sensori in grado di monitorare l’attività svolta da chi indossa i capi di abbigliamento e di raccogliere, quindi, una serie di dati utili. Il progetto, chiamato Mbody, misura in tempo reale l’elettromiografia (EMG) e l’unità di misura inerziale (IMU) direttamente dal vestiario tecnico.

In questo momento Myontec è impegnata prevalentemente sulla misurazione di EMG in mercati selezionati concentrandosi su sport di livello, riabilitazione e ricerca. Lo scopo della collaborazione è quello di migliorare le prestazioni sportive dei giocatori biancorossi prevenendone gli infortuni.

A commentare l’accordo è Janne Pylväs, CEO di Myontec Oy: «Siamo molto felici: Pallacanestro Varese utilizza la tecnologia Myontec già da diversi anni mostrando risultati eccellenti per quel che concerne la prevenzione degli infortuni e le prestazioni in allenamento. Vogliamo approfondire la collaborazione per poter migliorare le funzionalità degli atleti sviluppando, insieme allo staff biancorosso, abbigliamenti ed algoritmi più avanzati. La collaborazione è estremamente allineata con la nostra strategia che mette al centro il cliente».